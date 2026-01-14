¡ØMSV¡ÙROBOTº²¤Ë¥ì¥Ã¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥óÂâ½êÂ°¤Î¡ÖMS-06M(MSM-01) ¥¶¥¯¡¦¥Þ¥ê¥ó¥¿¥¤¥×¡×¤¬ÅÐ¾ì¡Ú¿·½ÕÆÃÊÌÃêÁªÈÎÇä 2026¡Û
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡ØMSV¡Ù¤è¤ê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä MS-06M(MSM-01) ¥¶¥¯¡¦¥Þ¥ê¥ó¥¿¥¤¥×(¥ì¥Ã¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥óÂâ½êÂ°µ¡) ver. A.N.I.M.E.¡×(8,250±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤ÆCLUB TAMASHII MEMBERS²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¡¢2026Ç¯1·î23Æü(¶â)10»þ¡Á2·î5Æü(ÌÚ)23»þ¤Î´ü´Ö¡¢ÃêÁªÈÎÇä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2026Ç¯2·î¾å½ÜÅöÁªÈ¯É½¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä MS-06M(MSM-01) ¥¶¥¯¡¦¥Þ¥ê¥ó¥¿¥¤¥×(¥ì¥Ã¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥óÂâ½êÂ°µ¡) ver. A.N.I.M.E.¡×(8,250±ß)
¡Ö¥ì¥Ã¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥óÂâ¡×¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¼ÂÀïÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¿åÎ¦Î¾ÍÑµ¡¤ÎÁÃ¤¬¡¢¿åÃæÀï¤òºÆ¸½¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖMS-06M(MSM-01) ¥¶¥¯¡¦¥Þ¥ê¥ó¥¿¥¤¥×¡×¤È¤·¤Æver. A.N.I.M.E.¤ËÅÐ¾ì¡£
¡ÖMS-06M(MSM-01) ¥¶¥¯¡¦¥Þ¥ê¥ó¥¿¥¤¥×(¥ì¥Ã¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥óÂâ½êÂ°µ¡)¡×¤Ï¡¢¥¸¥ª¥ó¸ø¹ñ·³¤¬ÃÏµå¿¯¹¶¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆMS-06¤ò´ð¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¿¿åÃæÀìÍÑµ¡¤Ç¡¢»îºî¤µ¤ì¤¿7µ¡Á´¤Æ¤¬¼ÂÀïÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á2µ¡¤¬¥ì¥Ã¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥óÂâ¤ØÇÛÈ÷¤µ¤ì¤¿¡£µ¡ÂÎ¥«¥é¡¼¤ò¹¹¿·¤·¡¢¹øÉô¤ËÉôÂâ¾Ï¤¬¥Þ¡¼¥¥ó¥°¤µ¤ì¡¢¶»Éô¤Ë¤Ï4Ï¢Áõ¥í¥±¥Ã¥È¡¦¥Ý¥Ã¥É¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä MSM-07 ÎÌ»º·¿¥º¥´¥Ã¥¯ ver. A.N.I.M.E.¡×(ÊÌÇä¤ê)¤Ë¥Ï¥¤¥É¥í¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤¬Ï¢Æ°¡£¡Öº²STAGE¡×(ÊÌÇä¤ê)¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¿åÃæ±¿ÍÑ¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
