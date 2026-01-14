Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²ÁÂ³¿ ½é¤Î5Ëü4000±ßÂæ
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤È¤·¤Æ»Ë¾å¤Ï¤¸¤á¤Æ5Ëü4000±ß¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢¼è°ú³«»Ï¤«¤éÃÍ¤ò¾å¤²¡¢°ì»þ¡¢400±ß°Ê¾å¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤È¤·¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ5Ëü4000±ßÂæ¤Ë¤Î¤»¡¢ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»ÔÁíÍý¤¬½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤«¤é¡¢À¯¸¢´ðÈ×¤Î°ÂÄê¤Ê¤É¤ò´üÂÔ¤·¤¿Çã¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢13Æü¤Î¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Ç¶âÍ»´ØÏ¢³ô¤¬²¼Íî¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆÆüËÜ¤Î¶ä¹Ô³ô¤Ê¤É¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ù¤Ð¡¢¾åÃÍ¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë