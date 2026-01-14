J2½é¾º³Ê¤ÎÈ¬¸Í¡¢¿·ÂÎÀ©&Áª¼êÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½!! FWß·¾åÎµÆó¤¬ÇØÈÖ¹æ10¤Ë
¡¡¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤Ï10Æü¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿·ÂÎÀ©¤ª¤è¤ÓÁª¼êÇØÈÖ¹æ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎJ3¥ê¡¼¥°¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤ÆJ2½é¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤é¹â¶¶Í¦µÆ¿·´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£ºòµ¨¤Ï¶õ¤ÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ10¤Ï¡¢ºòµ¨¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î12ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿FWß·¾åÎµÆó¤¬9ÈÖ¤«¤éÊÑ¹¹¤·¤ÆÇØÉé¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂÎÀ©&Áª¼êÇØÈÖ¹æ
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¢¦´ÆÆÄ
¹â¶¶Í¦µÆ
¢¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á
Åª¾ìÀé¿Ò
¢¦¥³¡¼¥Á
¾È°æÆÆ
¢¦GK¥³¡¼¥Á
À¾Ã«ÏÂ¾Í
¢¦¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á
À®ÅÄÂóºÈ
¢£Áª¼ê
1 GKµÈÂ¼¹Ì°ì(¢«¶âÂô³Ø±¡Âç)
2 DFÊ¿¾¾¹Ò(¢«ÆÊÌÚSC)
3 DFß·ÅÄÍºÂç(¢«ÆàÎÉ)
4 DFÎëÌÚ¿µÇ·²ð(¢«´ØÀ¾³Ø±¡Âç)
5 MF°ðÀÑÂç²ð
6 MF±ÌÚ°êºÈ(¢«Çð¢«¤¤¤ï¤)
7 MFº´Æ£ÊË
8 MF²»ÀôæÆâÃ
9 FW¹âÈøÎ®À±
10 FWß·¾åÎµÆó
11 DFÀã¹¾Íª¿Í
13 GKÂçÀ¾¾¡ù¦
14 FWÏÆºäÖÅÊ¿
15 DFÂ®¿å½¤Ê¿
16 MFÅÌÚ¿ðÀ¸
17 MFº´Æ£Í´ÂÀ(¢«Î°µå)
24 MF·ªß·Î¦(¢«È¬¸Í³Ø±¡Âç)
25 GKÃ«¸ýÍµ²ð
26 MF¹â¶¶¹ÌÊ¿
28 MFÅÄÃæÍãºã(¢«Soltilo Chiba FC U18)
30 MF°æÇÈÍ¦ÂÀ
34 MF¹âµÈÀµ¿¿(¢«ËÌ¶å½£)
41 DFÇò°æÍÛµ®(¢«Ä¹ºê¢«¤¤¤ï¤/´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ)
80 MF±ÊÅÄ°ì¿¿
90 FW¥ª¥ê¥°¥Ð¥Ã¥Á¥ç¡¦¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é(¢«Becamex Ho Chi Minh City FC)
99 FWÃæÌîÀ¿Ìé
¡¡ºòµ¨¤ÎJ3¥ê¡¼¥°¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤ÆJ2½é¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤é¹â¶¶Í¦µÆ¿·´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£ºòµ¨¤Ï¶õ¤ÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ10¤Ï¡¢ºòµ¨¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î12ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿FWß·¾åÎµÆó¤¬9ÈÖ¤«¤éÊÑ¹¹¤·¤ÆÇØÉé¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂÎÀ©&Áª¼êÇØÈÖ¹æ
¢¦´ÆÆÄ
¹â¶¶Í¦µÆ
¢¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á
Åª¾ìÀé¿Ò
¢¦¥³¡¼¥Á
¾È°æÆÆ
¢¦GK¥³¡¼¥Á
À¾Ã«ÏÂ¾Í
¢¦¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á
À®ÅÄÂóºÈ
¢£Áª¼ê
1 GKµÈÂ¼¹Ì°ì(¢«¶âÂô³Ø±¡Âç)
2 DFÊ¿¾¾¹Ò(¢«ÆÊÌÚSC)
3 DFß·ÅÄÍºÂç(¢«ÆàÎÉ)
4 DFÎëÌÚ¿µÇ·²ð(¢«´ØÀ¾³Ø±¡Âç)
5 MF°ðÀÑÂç²ð
6 MF±ÌÚ°êºÈ(¢«Çð¢«¤¤¤ï¤)
7 MFº´Æ£ÊË
8 MF²»ÀôæÆâÃ
9 FW¹âÈøÎ®À±
10 FWß·¾åÎµÆó
11 DFÀã¹¾Íª¿Í
13 GKÂçÀ¾¾¡ù¦
14 FWÏÆºäÖÅÊ¿
15 DFÂ®¿å½¤Ê¿
16 MFÅÌÚ¿ðÀ¸
17 MFº´Æ£Í´ÂÀ(¢«Î°µå)
24 MF·ªß·Î¦(¢«È¬¸Í³Ø±¡Âç)
25 GKÃ«¸ýÍµ²ð
26 MF¹â¶¶¹ÌÊ¿
28 MFÅÄÃæÍãºã(¢«Soltilo Chiba FC U18)
30 MF°æÇÈÍ¦ÂÀ
34 MF¹âµÈÀµ¿¿(¢«ËÌ¶å½£)
41 DFÇò°æÍÛµ®(¢«Ä¹ºê¢«¤¤¤ï¤/´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ)
80 MF±ÊÅÄ°ì¿¿
90 FW¥ª¥ê¥°¥Ð¥Ã¥Á¥ç¡¦¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é(¢«Becamex Ho Chi Minh City FC)
99 FWÃæÌîÀ¿Ìé