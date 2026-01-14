¡¡¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤Ï10Æü¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿·ÂÎÀ©¤ª¤è¤ÓÁª¼êÇØÈÖ¹æ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡ºòµ¨¤ÎJ3¥ê¡¼¥°¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤ÆJ2½é¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤é¹â¶¶Í¦µÆ¿·´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£ºòµ¨¤Ï¶õ¤­ÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ10¤Ï¡¢ºòµ¨¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î12ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿FWß·¾åÎµÆó¤¬9ÈÖ¤«¤éÊÑ¹¹¤·¤ÆÇØÉé¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡°Ê²¼¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂÎÀ©&Áª¼êÇØÈÖ¹æ

¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¢¦´ÆÆÄ

¹â¶¶Í¦µÆ

¢¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á

Åª¾ìÀé¿Ò

¢¦¥³¡¼¥Á

¾È°æÆÆ

¢¦GK¥³¡¼¥Á

À¾Ã«ÏÂ¾Í

¢¦¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á

À®ÅÄÂóºÈ

¢£Áª¼ê

1 GKµÈÂ¼¹Ì°ì(¢«¶âÂô³Ø±¡Âç)

2 DFÊ¿¾¾¹Ò(¢«ÆÊÌÚSC)

3 DFß·ÅÄÍºÂç(¢«ÆàÎÉ)

4 DFÎëÌÚ¿µÇ·²ð(¢«´ØÀ¾³Ø±¡Âç)

5 MF°ðÀÑÂç²ð

6 MF±­ÌÚ°êºÈ(¢«Çð¢«¤¤¤ï¤­)

7 MFº´Æ£ÊË

8 MF²»ÀôæÆâÃ

9 FW¹âÈøÎ®À±

10 FWß·¾åÎµÆó

11 DFÀã¹¾Íª¿Í

13 GKÂçÀ¾¾¡ù¦

14 FWÏÆºäÖÅÊ¿

15 DFÂ®¿å½¤Ê¿

16 MFÅ­ÌÚ¿ðÀ¸

17 MFº´Æ£Í´ÂÀ(¢«Î°µå)

24 MF·ªß·Î¦(¢«È¬¸Í³Ø±¡Âç)

25 GKÃ«¸ýÍµ²ð

26 MF¹â¶¶¹ÌÊ¿

28 MFÅÄÃæÍãºã(¢«Soltilo Chiba FC U18)

30 MF°æÇÈÍ¦ÂÀ

34 MF¹âµÈÀµ¿¿(¢«ËÌ¶å½£)

41 DFÇò°æÍÛµ®(¢«Ä¹ºê¢«¤¤¤ï¤­/´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ)

80 MF±ÊÅÄ°ì¿¿

90 FW¥ª¥ê¥°¥Ð¥Ã¥Á¥ç¡¦¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é(¢«Becamex Ho Chi Minh City FC)

99 FWÃæÌîÀ¿Ìé