·è»»¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ ¡ÚÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥°¥íー¥¹¡Û´óÉÕ ¡Ä ¥¨¥ì¥á¥ó¥Ä¡¢¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡¢¥¨ー¥¿¥¤¡¡(1·î13ÆüÈ¯É½Ê¬)
―·è»»¤ÇÇä¤é¤ì¤¿ÌÃÊÁ¡ª ²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°―
¡¡´ë¶È·è»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö³ô²Á¡×¤È¤·¤ÆÉ½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·è»»¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ³ô²Á¤¬¤¤¤«¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤«¤òÃµ¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢·è»»È¯É½¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥°¥íー¥¹¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£³ô²Á¤¬·è»»È¯É½Á°Æü¤Î1·î9Æü¤«¤é13Æü¤Î·è»»È¯É½¤ò·Ð¤Æ14Æü9»þ27Ê¬¸½ºß¡¢¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò²¼ÍîÎ¨¤ÎÂç¤¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¡£
¢£·è»»¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ
¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¡¡²¼ÍîÎ¨ ¡¡È¯É½Æü¡¡·è»»´ü¡¡·Ð¾ïÊÑ²½Î¨
<325A> ¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -13.20 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡－
<7360> ¥ª¥ó¥Ç¥Ã¥¯ ¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -11.90 ¡¡¡¡1/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<340A> ¥¸¥°¥¶¥° ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -9.79 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-24.39
<369A> ¥¨ー¥¿¥¤ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -9.76 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡－
<228A> ¥ª¥×¥í ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -8.43 ¡¡¡¡1/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 27.89
<2338> ¥¯¥ª¥ó¥¿¥à£Ó ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -8.17 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<6505> ÅìÍÎÅÅ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -7.10 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ -9.22
<5578> £Á£Ò¥¢¥É¥Ð¥ó ¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -6.92 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡489.13
<4198> ¥Æ¥ó¥À ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -5.99 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-88.33
<2437> ¥·¥ó¥ï¥ï¥¤¥º ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -5.34 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<4199> ¥ï¥ó¥×¥é ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -5.26 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<2722> ¥¢¥¤¥±¥¤£È£Ä ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -4.69 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ 12.12
<6555> £Í£Ó¥³¥ó¥µ¥ë ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -4.14 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡200.00
<3967> ¥¨¥ë¥Æ¥¹ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -3.50 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 13.16
<3377> ¥Ð¥¤¥¯²¦ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.84 ¡¡¡¡1/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡9.77
<9558> ¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¥¢¥¹ ¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -2.76 ¡¡¡¡1/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡3.90
<463A> ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¯¥¹ ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.40 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ -2.30
<3892> ²¬»³À½»æ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -1.92 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-17.07
<3760> ¥±¥¤¥Ö ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -1.75 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<3647> ¥¸ー¡¦¥¹¥êー ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -1.68 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<8289> ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -1.34 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<2669> ¥«¥ÍÈþ¿©ÉÊ ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -1.27 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-31.00
<2300> ¤¤ç¤¯¤È¤¦ ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -1.12 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-25.70
<9661> ²ÎÉñ´ì ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -0.84 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 66.83
<6085> ¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Ä ¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -0.75 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<2668> ¥¿¥Ó¥ª ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -0.69 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 39.08
<5246> ¥¨¥ì¥á¥ó¥Ä ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -0.60 ¡¡¡¡1/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡－
<3080> ¥¸¥§ー¥½¥ó ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -0.38 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-45.40
<3297> ÅìÉð½»ÈÎ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -0.32 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡3.30
<6558> ¥¯¥Ã¥¯¥Ó¥º ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -0.25 ¡¡¡¡1/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
¢¨²¼ÍîÎ¨¤Ï¡Ö·è»»È¯É½Á°Æü¤Î½ªÃÍ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿14Æü9»þ27Ê¬³ô²Á¤ÎÊÑ²½Î¨¡×¡£²¼ÍîÎ¨¡¢·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ï¡Ö¡ó¡×¡£ËÜ·è»»¤Î·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ïº£´üÍ½ÁÛ¡£
¡Ö1Q¡×¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¡£¡Ö¾å´ü¡×¤ÏÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£¡Ö3Q¡×¤ÏÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹