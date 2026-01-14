·è»»¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ ¡ÚÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥°¥íー¥¹¡Û´óÉÕ ¡Ä ¥Îー¥È¡¢¥¨¥Ì¥Ôー¥·ー¡¢¥¹¥¿ー¥·ー¥º¡¡(1·î13ÆüÈ¯É½Ê¬)
―·è»»¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿ÌÃÊÁ¡ª ¾å¾ºÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°―
¡¡´ë¶È·è»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö³ô²Á¡×¤È¤·¤ÆÉ½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·è»»¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ³ô²Á¤¬¤¤¤«¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤«¤òÃµ¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢·è»»È¯É½¤¬¡Ö¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥°¥íー¥¹¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£³ô²Á¤¬·è»»È¯É½Á°Æü¤Î1·î9Æü¤«¤é13Æü¤Î·è»»È¯É½¤ò·Ð¤Æ14Æü9»þ27Ê¬¸½ºß¡¢¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò¾å¾ºÎ¨¤ÎÂç¤¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¡£
¢£·è»»¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ
¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¡¡¾å¾ºÎ¨ ¡¡È¯É½Æü¡¡·è»»´ü¡¡·Ð¾ïÊÑ²½Î¨
<5243> ¥Îー¥È ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ +16.67 ¡¡¡¡1/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡167.18
<3236> ¥×¥í¥Ñ¥¹¥È ¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ +12.70 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ 42.08
<5018> £Í£Ï£Ò£Å£Ó£Ã ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +8.64 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 32.30
<4992> ËÌ¶½²½ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +8.34 ¡¡¡¡1/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡0.28
<4317> ¥ì¥¤ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +6.77 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡155.84
<6159> ¥ß¥¯¥í¥ó ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +6.50 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 58.01
<6255> ¥¨¥Ì¥Ôー¥·ー ¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +4.84 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<7434> ¥ªー¥¿¥± ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +4.82 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ 17.92
<7928> °°²½³Ø ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +4.56 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡633.33
<3083> ¥¹¥¿ー¥·ー¥º ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +4.07 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<4735> µþ¿Ê ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +2.36 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡203.17
<2736> ¥Õ¥§¥¹¥¿¥ê¥¢ ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +2.19 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<3177> ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦£Ó ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +1.26 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ -3.27
<189A> £Ä£Í¥«¥ó¥Ñ¥Ë ¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +0.83 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ -3.18
<9720> ¥°¥é¥ó¥É ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +0.67 ¡¡¡¡1/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡-54.07
<3075> Ä¸»Ò´Ý ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +0.56 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡－
<8247> ÂçÏÂ¥Ç ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +0.52 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 20.47
<3063> £Ê¥°¥ëー¥× ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ +0.37 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡3.82
¢¨¾å¾ºÎ¨¤Ï¡Ö·è»»È¯É½Á°Æü¤Î½ªÃÍ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿14Æü9»þ27Ê¬³ô²Á¤ÎÊÑ²½Î¨¡×¡£¾å¾ºÎ¨¡¢·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ï¡Ö¡ó¡×¡£ËÜ·è»»¤Î·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ïº£´üÍ½ÁÛ¡£
¡Ö1Q¡×¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¡£¡Ö¾å´ü¡×¤ÏÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£¡Ö3Q¡×¤ÏÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹