¡¡´ë¶È·è»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö³ô²Á¡×¤È¤·¤ÆÉ½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·è»»¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ³ô²Á¤¬¤¤¤«¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤«¤òÃµ¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢·è»»È¯É½¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£³ô²Á¤¬·è»»È¯É½Á°Æü¤Î1·î9Æü¤«¤é13Æü¤Î·è»»È¯É½¤ò·Ð¤Æ14Æü9»þ27Ê¬¸½ºß¡¢¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò²¼ÍîÎ¨¤ÎÂç¤¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¡£
¢£·è»»¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ
¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¡¡²¼ÍîÎ¨ ¡¡È¯É½Æü¡¡·è»»´ü¡¡·Ð¾ïÊÑ²½Î¨
<3922> £Ð£Ò£Ô£É£Í£Å ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -9.27 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 87.26
<2734> ¥µー¥é ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -9.20 ¡¡¡¡1/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡-15.38
<2726> ¥Ñ¥ë£È£Ä ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -8.30 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 16.44
<1377> ¥µ¥«¥¿¥¿¥Í ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -7.84 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ 37.22
<6432> ÃÝÆâÀ½ºî½ê ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -7.18 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡1.58
<3349> ¥³¥¹¥â¥¹ÌôÉÊ ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -7.11 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡0.72
<3546> ¥¢¥ì¥ó¥¶£È£Ä ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -6.21 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 28.70
<7599> £É£Ä£Ï£Í ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -4.86 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ -7.48
<2379> ¥Ç¥£¥Ã¥× ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -3.02 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-24.90
<7085> ¥«ー¥Ö¥¹£È£Ä ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -2.63 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡3.24
<2153> £Å¡¦£Ê£È£Ä ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -2.21 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<7520> ¥¨¥³¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -1.80 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ -4.49
<3148> ¥¯¥ê¥¨¥¤¥È£Ó ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -1.64 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡8.18
<6047> £Ç£õ£î£ï£ó£ù ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -1.45 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ 80.90
<8095> ¥¢¥¹¥Æ¥Ê£È£Ä ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -1.03 ¡¡¡¡1/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 13.40
<8273> ¥¤¥º¥ß ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -0.33 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡1.44
<8194> ¥é¥¤¥Õ¥³ー¥Ý ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -0.04 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡9.05
¢¨²¼ÍîÎ¨¤Ï¡Ö·è»»È¯É½Á°Æü¤Î½ªÃÍ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿14Æü9»þ27Ê¬³ô²Á¤ÎÊÑ²½Î¨¡×¡£²¼ÍîÎ¨¡¢·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ï¡Ö¡ó¡×¡£ËÜ·è»»¤Î·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ïº£´üÍ½ÁÛ¡£
¡Ö1Q¡×¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¡£¡Ö¾å´ü¡×¤ÏÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£¡Ö3Q¡×¤ÏÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹