·è»»¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ ¡ÚÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡Û´óÉÕ ¡Ä ²â¥ö´Ø£Ã¡¢¥È¥ì¥Õ¥¡¥¯¡¢¥¿¥Þ¥Ûー¥à¡¡(1·î13ÆüÈ¯É½Ê¬)
―·è»»¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿ÌÃÊÁ¡ª ¾å¾ºÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°―
¡¡´ë¶È·è»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö³ô²Á¡×¤È¤·¤ÆÉ½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·è»»¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ³ô²Á¤¬¤¤¤«¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤«¤òÃµ¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢·è»»È¯É½¤¬¡Ö¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£³ô²Á¤¬·è»»È¯É½Á°Æü¤Î1·î9Æü¤«¤é13Æü¤Î·è»»È¯É½¤ò·Ð¤Æ14Æü9»þ27Ê¬¸½ºß¡¢¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò¾å¾ºÎ¨¤ÎÂç¤¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¡£
¢£·è»»¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ
¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¡¡¾å¾ºÎ¨ ¡¡È¯É½Æü¡¡·è»»´ü¡¡·Ð¾ïÊÑ²½Î¨
<7888> »°¸÷¹çÀ® ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ +11.17 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ 11.38
<2975> ¥¹¥¿ー¥Þ¥¤¥« ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +9.59 ¡¡¡¡1/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 21.73
<9278> ¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ£Ç ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +5.43 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-15.12
<1419> ¥¿¥Þ¥Ûー¥à ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +4.35 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<7607> ¿ÊÏÂ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +1.90 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 18.93
<3093> ¥È¥ì¥Õ¥¡¥¯ ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +0.51 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 13.38
<3498> ²â¥ö´Ø£Ã ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +0.13 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡3.19
<2462> ¥é¥¤¥¯ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +0.13 ¡¡¡¡1/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ 34.53
¢¨¾å¾ºÎ¨¤Ï¡Ö·è»»È¯É½Á°Æü¤Î½ªÃÍ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿14Æü9»þ27Ê¬³ô²Á¤ÎÊÑ²½Î¨¡×¡£¾å¾ºÎ¨¡¢·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ï¡Ö¡ó¡×¡£ËÜ·è»»¤Î·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ïº£´üÍ½ÁÛ¡£
¡Ö1Q¡×¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¡£¡Ö¾å´ü¡×¤ÏÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£¡Ö3Q¡×¤ÏÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹