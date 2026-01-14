¡Ú¸ø¼°¡¦DayDay.¡ÛŽ¢Ê¿Ìî¥ì¥ß¡õÏÂÅÄÌÀÆü¹á¤ÎÀµÄ¾¥°¥ë¥áÆ»ÃæŽ£ÀõÁðÊÔ Ž¢´ÊÃ±¡ª¥«¥¤Î¥Ñ¥¹¥¿Ž£¥ì¥·¥Ô
ÏÂÅÄ¤µ¤óÄ¾ÅÁ¡ªºàÎÁ¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡Ë¥«¥¡Ê²ÃÇ®ÍÑ¡Ë¡§250gÊÒ·ªÊ´¡§Å¬ÎÌ±ö¡§Å¬ÎÌÂçº¬¡§180g¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡§Âç1ÊÒ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡§Âç¤µ¤¸2¡ÜÅ¬ÎÌ¿å¡§500ml¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥¹¥¿¡Ê¥³¥ó¥¥ê¥¨¡Ë¡§150g±ö¡§¾®¤µ¤¸1/2¡ÜÄ´À°Ê¬¹õ¥³¥·¥ç¥¦¡§¤¿¤Ã¤×¤ê¥ë¥Ã¥³¥é¡§¤ª¹¥¤ßÅ¬ÎÌÄ´Íý¹©Äø1¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥«¥¤òÆþ¤ìÊÒ·ªÊ´¡¢±ö¤ò¿¶¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤ä¤µ¤·¤¯¤â¤ß¹þ¤ß¡¢¿å¤ò²Ã¤¨¤Æ¿¶¤êÀö¤¤¤¹¤ë¡£¿å¤¬Æ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²¿²ó¤«Àö¤¤¡¢¥¶¥ë¤Ë¤¢¤²¤Æ¿åµ¤¤òÀÚ¤ë¡£2Âçº¬¤Ï1¥»¥ó¥Á³Ñ¤ËÀÚ¤ê¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥ë¥Ã¥³¥é¤Ï¥¶¥¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£3Æé¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡ÊÂç¤µ¤¸2¡Ë¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢Âçº¬¤òÆþ¤ì²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Âçº¬¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¥«¥¤È±ö¤ò²Ã¤¨¤Ø¤é¤ÇºÙ¤«¤¯ÄÙ¤·¤Ê¤¬¤éßÖ¤á¤ë¡£4£¤Ë¿å¤ò²Ã¤¨Ê¨¤¤¤¿¤é¥Ñ¥¹¥¿¤òÆþ¤ìÂÞ¤ÎÉ½¼¨ÄÌ¤ê¤Î»þ´Ö¤æ¤Ç¤ë¡£¿åÊ¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤éÌ£¤ò¤ß¤Æ±ö¤ÇÄ´À°¡£²Ð¤ò»ß¤á¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢¥ë¥Ã¥³¥é¤ò²Ã¤¨º®¤¼¤ë¡£5´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹õ¥³¥·¥ç¥¦¤ò¤Õ¤ê¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ëÅ¬ÎÌ¤ò²ó¤·¤«¤±¤ë¡£
¡Ú¤¦¤ÞÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¥«¥¤Î¥Ñ¥¹¥¿¡Û
¥Ý¥¤¥ó¥È¹õ¥³¥·¥ç¥¦¤ÏÂ¿¤á¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª