¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀîºêËãÀ¤¡Ê62¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¿ÍºÊ¡¢¿Íµ¤²Î¼ê¤È¤Î¿©»ö²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¡ÖºÊ¤òÏ¢¤ì¤ÆGACKT¤È¥Õ¥°ÎÁÍý²°¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢°û¿©Å¹¤Ç¤Î¼«¿È¤ÈºÊ¤ÇÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î²Ö²»¤µ¤ó¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡ÖGACKT¤ÎËºÇ¯²ñ¤Ç°©¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤±¤É¡¡º£²ó¤Ï²¶¤¬¤ª´«¤á¤ÎÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡¡Îò»Ë¤¢¤ë¸ÅÌ±²È¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤Õ¤°³äË£¤Î¤ªÅ¹¡¡GACKT¤ÏÊÆ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤·¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¸Ä¼¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¡²ÏÆÚ¤Ï¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¤À¤«¤éµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËºÇ¯²ñ¤ÇGACKT¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿Í§¿Í¤ÈºÊ¤âÆ±ÀÊ¤·¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¼Â¤Ï²æ¡¹É×ÉØ¤Î½Ð°©¤¤¤ÏGACKT¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¡°ÊÁ°GACKT¤ÈÉñÂæ¶¦±é¤·¤¿»þ¤ËºÊ¤È²¶¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤¬³Ú²°¤ËºÊ¤òÏ¢¤ì¤ÆÍè¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÊ¤ÏGACKT¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¡¡GACKT¤È²¶¤¬ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë»ö¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¡Êì¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëµÜ¾ë¸©¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Î¤ªÎé¤ò´Þ¤á¤Æ¤´°§»¢¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÍ§Ã£ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¡¸å¤Ë·ëº§¤·¡¡º£²ó¤Ï½Ð°©¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê·ëº§¼°¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥ì¥¿¡¼¤Þ¤ÇÄºÂ×¤·¤¿¤ªÎé¤â¸À¤¨¤ÆºÊ¤â´î¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡GACKT¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï15Ç¯°Ê¾åÁ°¤À¤¬¡Öº£²ó¤Ï½Ð°©¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ä¤½¤Î¸å°ì½ï¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ò¤·ÉñÂæ¤â¶¦±é¤·º£¤Ë»ê¤ëËø¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤â¤Ç¤¤¿¤·¡¡Í§Ã£¤âºÊ¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥¤¤Î·Ð¸³¤ÇGACKT¤¬½»¤à¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë¾Ü¤·¤¯³§¤ó¤Ê¤ÇÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ²¼¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤ÆÌã¤¨¤Æ´î¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²¶¤Ï10ºÐ¤âÇ¯¾å¤Ç¤¹¤¬GACKT¤ÎÏÃ¤Ï°Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¡¤È¤Ë¤«¤¯Âè°ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»ö¤òÂçÀÚ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ë¤·¡¡ÃÎ¼±¤ÏÈ¾Ã¼¤Ê¤¯¿Í´ÖÀ¤âÂç¹¥¤¤ÊGACKT¤È¤Ï°ìÀ¸ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£