ÉðÅÄÅ´Ìð¡¡µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó»Ê²ñ¤Î¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤Ï¡Ö·ä´Ö¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¼ê¤ÎÊ¿¤ÇÅ¾¤¬¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÉðÅÄÅ´Ìð¤¬£±£´Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ£±£´Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡££±Æü¤ËÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤È¹õÌøÅ°»Ò¤¬»Ê²ñ¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉðÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÈÖÁÈ½Ð¤ë»þ¤Ï´°Á´¤Ë¤¢¤¤é¤á¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ëº´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¤¢¤¤é¤á¤Æ¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈÉðÅÄ¤Ï¡Ö·ä´Ö¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿¶¤ê¤¬Áá¤¤¡£¤¤¤ÄÍè¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÌýÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¾¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤Èµ×ÊÆ¤µ¤ó¤È¹õÌø¤µ¤ó¤ÎÎ¾»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¤ÎÌð·Ñ¤®Áá¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¤æ¤À¤Í¤ë¤·¤«¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¤½¤¦¡¢¼ê¤ÎÊ¿¤ÇÅ¾¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£