¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¦²ÖÉè¡¢YouTube¥é¥¤¥Ö¡ãI SCREAM LIVE 4¡ä¤ÎÆâÍÆ¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥àºîÉÊËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹
¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¦²ÖÉè¤¬¡¢¥«¥Ð¡¼¥é¥¤¥Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI SCREAM LIVE 4¡Ù¤òËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢2025Ç¯8·î24Æü¤ËYouTube Live¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥«¥Ð¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ö¡ãI SCREAM LIVE 4¡ä¤ÎÆâÍÆ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥«¥Ð¡¼¥é¥¤¥Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤Þ¤Ç¡¢À¤Âå¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò²£ÃÇ¤·¤¿Á´20¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Disc 1¤Ë¤Ï¡¢04 Limited Sazabys¡Öswim¡×¡¢¹õÌÚ½í¡Ö¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÃ¸¡¹¤È¡×¡¢¹Ó°æÍ³¼Â¡Ö¤Ò¤³¤¦¤±À¡×¤Ê¤É¡¢²ÖÉè¤ÎÀ¼¤¬³Ú¶Ê¤Î»ý¤Ä´¶¾ð¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¥«¥Ð¡¼¤ò¼ýÏ¿¡£Disc 2¤Ç¤Ï¡¢Æ£°æÉ÷¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¡×¡¢PUFFY¡Ö½í¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥È¥»¥È¥é¡×¡¢andymori¡ÖED.1984¡×¤Ê¤É¡¢²ÖÉè¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ÎÉý¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁª¶Ê¤¬ÊÂ¤Ö¤Û¤«¡¢KERENMI¡Ö¥¢¥À¥ë¥È feat. ¥¢¥ô¤Á¤ã¤ó from ½÷²¦Ëª & RYUHEI from BE:FIRST¡×¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤¡ÖÌÔ½ë¤Ç¤¹ e.p ver / ¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤¡×¤Ç¤Ï¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¹¬祜¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¡ØI SCREAM LIVE4¡Ù- Cover Live Album -
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¾ÜºÙ¡§https://KAF81.lnk.to/ISCREAMLIVE4
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
Disc 1
1.swim / 04 Limited Sazabys
2.¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÃ¸¡¹¤È / ¹õÌÚ½í
3.¶ÀÌÌ¤ÎÇÈ / YURiKA
4.¤Ò¤³¤¦¤±À / ¹Ó°æÍ³¼Â
5.new world (feat. ¥ðÀ¤³¦¾ð½ï) / Aiobahn
6.¥Ë¥¦ / ueil , WaMi
7.¤Õ¤ä¤±¤¿Í§Ã£ / ¥ß¥Ä¥á
8.aimai¡Êfeat. º¿Æá¡Ë/ À¥Ì¾¹Ò
9.¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤ / SHISHAMO
10.¤³¤ÎÀ±¤Ë¤Ä¤Ã¤×¤·¤Ê¤¬¤é / bonobos
Disc 2
1.½éÎø / ±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë
2.°ÛÀ±¿Í¤ÈÇ®ÂÓÌë / Cody¡¦Lee(Íû)
3.ÆüËÜ¤Î²Æ / Ê¿ÅÄµÁµ×
4.¤Þ¤Ä¤ê / Æ£°æÉ÷
5.¥¢¥À¥ë¥È feat. ¥¢¥ô¤Á¤ã¤ó from ½÷²¦Ëª & RYUHEI from BE:FIRST / KERENMI
6.ÌÔ½ë¤Ç¤¹ e.p ver / ¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤
7.¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼ / THE 2
8.¥µ¥é¥¦¥ó¥É / ¥¯¥é¥à¥Ü¥ó
9.½í¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥È¥»¥È¥é / PUFFY
ED. 1984 / andymori
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡²ÖÉè ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È