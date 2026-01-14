¡ÖCF1 Lino¡×¡ÖJR1¡×¤Ø¤Î¿·¿§ÄÉ²Ã¡ªBESV JAPAN¡Ö2026Ç¯½Õ¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡×
¼¡À¤Âå¥×¥ì¥ß¥¢¥àe-Bike¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBESV¡Ê¥Ù¥¹¥Ó¡¼¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒBESV JAPAN¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AIÅëºÜ¥¹¥Þ¡¼¥Èe-Bike¡ÖSMALO¡×¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¡ÖSE¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬²Ã¤ï¤ë¤Û¤«¡¢¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡ÖCF1 Lino¡×¡ÖJR1¡×¤Ø¤Î¿·¿§ÄÉ²Ã¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
BESV JAPAN 2026Ç¯½Õ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
BESV JAPAN¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ3¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³È½¼¡£
ºÇÂç¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢AI Driving¤ÈIoTµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥Èe-Bike¡ÖSMALO¡×¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥ºÅ¸³«¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤ÎÂ¿µ¡Ç½¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÄÌ¿®Êý¼°¤òºÇÅ¬²½¤·¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥â¥Ç¥ë¡ÖSE¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ç¿Íµ¤¤Î¥·¥Æ¥£¥â¥Ç¥ë¡ÖCF1 Lino¡×¤È¡¢·ÚÎÌe-Road¥â¥Ç¥ë¡ÖJR1¡×¤Ë¤âÂÔË¾¤Î¿·¿§¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥É¤Þ¤Ç¡¢BESV¤Î»ý¤Ä²ÁÃÍ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ØÆÏ¤±¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£
SMALO SE¥·¥ê¡¼¥º¡ÊLX2 SE / PX2 SE¡Ë
¡ÖSMALO¡×¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎAI Driving System¤Ë¤è¤ëºÇÅ¬¤Ê¥¢¥·¥¹¥ÈÀ©¸æ¤ÈIoTµ¡Ç½¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥Èe-Bike¡£
¿·ÅÐ¾ì¤Î¡ÖSE¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤È¼«Å¾¼Ö¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÌ©¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡×¤È¤¤¤¦SMALO¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÄÌ¿®Êý¼°¤òBluetooth¤Î¤ß¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
4GÄÌ¿®¤äGPSµ¡Ç½¤ò¾ÊÎ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤ò¼Â¸½¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¡Ö¼«Æ°¥¨¥é¡¼¿ÇÃÇ¡×¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¡Ö³Æ¼ïÀßÄê¤Î¥«¥¹¥¿¥à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Æü¡¹¤Î°Â¿´¤È²÷Å¬¤µ¤ò»Ù¤¨¤ëIoTµ¡Ç½¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î4GÄÌ¿®ÅëºÜ¡Ö¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤ÎÆó¼´Å¸³«¤Ë¤è¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê°ìÂæ¤òÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡üLX2 SE
²Á³Ê¡§328,000±ß(ÀÇ¹þ)
¥«¥é¡¼¡§-
AI¥¹¥Þ¡¼¥È¥¢¥·¥¹¥È¤äE-Shift¡Ê7ÃÊ¼«Æ°ÊÑÂ®¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¡£
Å¬±þ¿ÈÄ¹¡§169cm¡Á
½ÅÎÌ¡§23.1kg
Áö¹Ô²ÄÇ½µ÷Î¥¡§120km/95km/80km
¡üPX2 SE
²Á³Ê¡§298,000±ß(ÀÇ¹þ)
¥«¥é¡¼¡§-
ÅÔ»ÔÉô¤ËÅ¬¤·¤¿20¥¤¥ó¥ÁÀß·×¤Ç¡¢¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ç¥ë¡£
Å¬±þ¿ÈÄ¹¡§149cm¡Á
½ÅÎÌ¡§21.4kg
Áö¹Ô²ÄÇ½µ÷Î¥¡§80km/60km/50km
¥·¥Æ¥£e-Bike¡ÖCF1 Lino¡×¿·¿§¥í¥¤¥ä¥ë¥Ö¥ë¡¼
¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºîÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡ÖCF1 Lino¡×¤Ë¡¢¿·¿§¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Ö¥ë¡¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
Á¯¤ä¤«¤µ¤ÎÃæ¤Ë¿¼¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¾å¼Á¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Ë¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¥Æ¥¤¥¹¥ÈÉº¤¦°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
CF1 Lino¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËÆâÂ¢¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò»ý¤¿¤º¡¢LED¥«¥é¡¼¤Î¤ß¤Ç¾õÂÖ¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¶Ë¤á¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºîÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥ì¡¼¥àÆâÂ¢¥é¥¤¥È¤äÁ°¸å¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¢¥µ¡¼¥¯¥ë¾û¡¢¥¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ËÉ¬Í×¤ÊÁõÈ÷¤ò¤¹¤Ù¤ÆÉ¸½àÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãCF1 Lino¡ä
²Á³Ê¡§248,000±ß(ÀÇ¹þ)
¥«¥é¡¼¡§Graphite Gray¡¢Royal Blue¡Ê¿·¿§¡Ë
¢¨¿·¿§Royal Blue¤Ï¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥Ï¥ó¥É¥ë»ÅÍÍ¡£
½ÅÎÌ¡§22.5kg
Áö¹Ô²ÄÇ½µ÷Î¥¡§90km/60km/55km
·ÚÎÌe-Road¡ÖJR1¡×¿·¿§¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¥é¡¼
BESVºÇ·ÚÎÌ¥¯¥é¥¹¤Î·Ú¤µ¤È¼«Á³¤Ê¥¢¥·¥¹¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ç¿Íµ¤¤Îe-Road¡ÖJR1¡×¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥Ä¡¼¥È¥ó¥«¥é¡¼2¿§¤¬¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖRacing Red/Black¡×¤È¡ÖRacing White/Black¡×¤Ï¡¢»ë³ÐÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢Áö¤ê¤Ø¤Î¹âÍÈ´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
ÂÎÎÏº¹¤òÄ¶¤¨¤ÆÃç´Ö¤ä²ÈÂ²¤È°ì½ï¤ËÁö¤ë³Ú¤·¤ß¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢e-Road¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Racing Red/Black
Racing White/Black
¡ãJR1¡ä
²Á³Ê¡§298,000±ß(ÀÇ¹þ)
¥«¥é¡¼¡§Racing Red/Black¡¢Racing White/Black
½ÅÎÌ¡§XS/15.7kg¡¢M/16.0kg
¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¡§¥·¥Þ¥Î105¡ÊÌý°µ¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥ÅëºÜ¡Ë
Áö¹Ô²ÄÇ½µ÷Î¥¡§115km/45km
¢¨µì¥«¥é¡¼¤Ïºß¸Ë¸Â¤ê¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È²Á³Ê¡Ê279,800±ß¡Ë¤ÇÈÎÇäÃæ¡£
Votani¡ÖH3¡×¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¾ðÊó
BESV¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVotani¡Ê¥ô¥©¥¿¡¼¥Ë¡Ë¡×¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡ÖH3¡×¤Ç¤Ï¡¢¥«¥é¡¼¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×Æþ¤ìÂØ¤¨¤ËÈ¼¤¤¡¢°ìÉô¥«¥é¡¼¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¡£
¡Ö¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ö¥ë¡¼¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤Î2¿§¤¬¡¢ºß¸Ë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãH3 ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡ä
ÂÐ¾Ý¥«¥é¡¼¡§¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ö¥ë¡¼¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥°¥ê¡¼¥ó
ÆÃÊÌ²Á³Ê¡§139,800±ß(ÀÇ¹þ)¡ÊÄÌ¾ï168,000±ß¡Ë
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊAI¥Ð¥¤¥¯¤«¤é¡¢Æü¾ï¤òºÌ¤ë¿·¿§¥â¥Ç¥ë¤Þ¤Ç¡£
BESV JAPAN¡Ö2026Ç¯½Õ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
