¥Õ¥¸º´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤òÄÉÅé¡Ö¤´¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤à¤°Êý¡Ä»þ¤Ë²¿¤â¸ì¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÄÀÌÛ¤âÍºÊÛ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Îº´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê53¡Ë¤¬14Æü¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤Ë½Ð±é¡£1Æü¤ËÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯81¡Ë¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë¼Ú¤ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤´¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤à¤°Êý¤È¤¤¤¦ËÜÅö¤ËÂº·É¤ÎÇ°¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¹¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ²¿¤â¸ì¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÄÀÌÛ¤âÍºÊÛ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»Ñ¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Å¤ó¤À¡£
¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢TBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¡£1978Ç¯¤Ë¤Ï¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¤È¥³¥ó¥Ó¤Ç¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢ºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤Ï41¡¦9¡ó¡Ê81Ç¯9·î¡Ë¤ÈÅÁÀâ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡ÈÊª¸À¤¦¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡É¤È¤·¤ÆÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¡£ÆüËÜ¤ÎÊüÁ÷»Ë¤Ë¤âÂç¤¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¡£