¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤¬¡¢1·î4Æü¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¡¢½é²óÊüÁ÷¤Î»ëÄ°¿Í¿ô¡¢¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¡¦Áí¹ç»ëÄ°Î¨¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ÈÇÛ¿®¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¹â¤¤´Ø¿´¤ò½¸¤á¡¢1Ç¯´Ö¤ÎÊª¸ì¤ÎËë³«¤±¤È¤·¤Æ½çÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È38¿Í¡ªÃçÌîÂÀ²ì¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢¾®·ª½Ü¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¤é¡Ä
¡¡½é²óÊüÁ÷¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¡Ê¸å8¡§00¡Á8¡§58¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢»ëÄ°¿Í¿ô¤Ï1973.3Ëü¿Í¡£NHK BS¡Ê¸å6¡§00¡Á6¡§58¡Ë¤Ç¡¢413.0Ëü¿Í¤¬»ëÄ°¤·¤¿¡£NHKÁí¹ç¤ÈNHK BS¤Î½ÅÊ£»ëÄ°¤ò½ü¤¤¤¿¹ç·×»ëÄ°¿Í¿ô¤Ï2248.7Ëü¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ëÁ´¹ñ32ÃÏ¶è¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤ò1Ê¬°Ê¾å»ëÄ°¤·¤¿¿Í¿ô¤Î¿ä·×ÃÍ¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹NHK ONE¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¤ò½¸¤á¤¿¡£2025Ç¯10·î¤ÎNHK ONE¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï°Ê¹ß¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ò½ü¤¡¢½é¤á¤ÆºÆÀ¸²ó¿ô¤¬100Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡À©ºîÅý³ç ¾¾ÀîÇî·É¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö¡Ø¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢Îò»Ë½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂç·¿¸ä³Ú»þÂå·à¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò¤«¤«¤²¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¤¢¤ì¤«¤é2Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢Á´¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤ËÌµ»öÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤ËËÜÅö¤Ë´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö²æ¡¹À©ºî¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÎÊª¸ì¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï±ó¤¤²áµî¤ÎÎò»Ë·à¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Êª¸ì¤È¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®°ìÏº¤äÆ£µÈÏº¤éÍðÀ¤¤òÀ¸¤¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï¡¢ÌÀÆü¤ò¤âÃÎ¤ì¤Ì²æ¤¬Ì¿¤òÉ¬»à¤ËÇ³¤ä¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÎÂ¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£²æ¡¹¥É¥é¥Þ¤Îºî¤ê¼ê¤â¡¢Èà¤é·»Äï¤È¤È¤â¤ËÆü¡¹Ì¿¤òÇ³¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ò¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÁö¤êÈ´¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤´»Ù±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Áí¹ç»ëÄ°Î¨
¡Ú¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¡Û
´ØÅì¡§¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°Î¨¡¿8.2¡ó
´ØÀ¾¡§¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°Î¨¡¿8.3¡ó
´ØÅì¡§¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È»ëÄ°Î¨¡¿4.9¡ó
´ØÀ¾¡§¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È»ëÄ°Î¨¡¿5.5¡ó
´ØÅì¡§Áí¹ç»ëÄ°Î¨¡¿12.8¡ó
´ØÀ¾¡§Áí¹ç»ëÄ°Î¨¡¿13.6¡ó
¡ÚÀ¤ÂÓÊÌ»ëÄ°Î¨¡Û
´ØÅì¡§¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°Î¨¡¿13.5¡ó
´ØÀ¾¡§¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°Î¨¡¿13.7¡ó
´ØÅì¡§¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È»ëÄ°Î¨¡¿8.2¡ó
´ØÀ¾¡§¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È»ëÄ°Î¨¡¿8.9¡ó
´ØÅì¡§Áí¹ç»ëÄ°Î¨¡¿20.8¡ó
´ØÀ¾¡§Áí¹ç»ëÄ°Î¨¡¿21.9¡ó
