±è´ß¤Î³¤¾å¤Ç¤ÏË½É÷¤äÂç¤·¤±¡¡ÃëÁ°¤Ë¤«¤±Ë½É÷Àã¡¦¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤ò¡¡À¾¹âÅìÄã¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤ÇÅìËÌÃÏÊý¤Ï·¹¤¤¬Âç¤¤¯¡¡½©ÅÄ
½©ÅÄÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡ÖË½É÷Àã¤È¹âÇÈ¤ª¤è¤ÓÍë¤Ë´Ø¤¹¤ë½©ÅÄ¸©µ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤ò¸áÁ°5»þ33Ê¬¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±è´ß¤Î³¤¾å¤Ç¤Ï¡¢Àã¤òÈ¼¤Ã¤¿À¾¤è¤ê¤ÎË½É÷¤äÂç¤·¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
14ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤ÆË½É÷Àã¤Ë¡¢14ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã³µ¶·¡ä
ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÀ¾¹âÅìÄã¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Ç¤Ïµ¤°µ¤Î·¹¤¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢±è´ß¤Î³¤¾å¤Ç¤Ï¡¢Àã¤òÈ¼¤Ã¤¿À¾¤è¤ê¤ÎË½É÷¤äÂç¤·¤±¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
13Æü¸áÁ°0»þ¤«¤é14Æü¸áÁ°5»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï¡¢È¬¿¹¤Ç30.2¥áー¥È¥ë¡Ê14Æü¸áÁ°1»þ08Ê¬¡Ë¡¢¤Ë¤«¤Û¤Ç27.6¥áー¥È¥ë¡Ê13Æü12»þ42Ê¬¡Ë¡¢Ç½Âå¤Ç26.0¥áー¥È¥ë¡Ê14Æü¸áÁ°2»þ06Ê¬¡Ë¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ç24.9¥áー¥È¥ë¡Ê13Æü¸á¸å4»þ13Ê¬¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ãÉ÷¤ÎÍ½ÁÛ¡ä
14Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï±è´ß¤Ç30¥áー¥È¥ë¡¢ÆâÎ¦¤Ç25¥áー¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ãÇÈ¤ÎÍ½ÁÛ¡ä
14Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÇÈ¤Î¹â¤µ¤Ï6¥áー¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ãËÉºÒ»ö¹à¡ä
±è´ß¤Î³¤¾å¤Ç¤Ï14ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Àã¤òÈ¼¤Ã¤¿À¾¤è¤ê¤ÎË½É÷¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤Ë·Ù²ü¤·¡¢14ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹âÇÈ¤Ë¤è¤ëÁ¥Çõ¤ä±è´ß»ÜÀß¤Ø¤ÎÈï³²¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¸åÈ¯É½¤µ¤ì¤ëËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£