°ìÎØÁÞ¤·¤¬¥«¥Ö¥È¥à¥·¤ËÊÑ·Á¤¹¤ëÆ«·ÝºîÉÊ¡¡²ÄÆ°¹½Â¤¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿1Ç¯¤Î»î¹Ôºø¸í
¡¡Æ«·ÝÉÊ¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤ºÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª»®¤ä¤ªÏÐ¤Ê¤É¤Î¿©´ïÎà¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÃÖÊª¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤·¤«¤·Æ«·Ý²È¤ÎËÙµ®½Õ¤µ¤ó¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÁÛÁü¤òÊ¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÈÊÑ·Á¡É¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡¡È°ìÎØÁÞ¤·¤Ëµ¼ÂÖ¤·¤¿¶õÁÛ¤Îº«Ãî¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢²ÄÊÑ¼°Æ«·ÝºîÉÊ
¡¡¤³¤Î¤Û¤ÉËÙ¤µ¤ó¤¬¡Ö°ìÎØÁÞ¤·¤«¤é¥«¥Ö¥È¥à¥·¤ËÊÑ·Á¤¹¤ëÆ«·ÝºîÉÊ¡×¤ÈÂê¤·¤ÆX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¡£
¡¡²óÅ¾¤¹¤ë¤í¤¯¤í¤Î¾å¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¿¤ÃÇò¤¤¼§´ïÀ½¤Î¥«¥Ö¥È¥à¥·¡£Ï»ËÜ¤ÎÂ¤Ç¤í¤¯¤í¤Î¾å¤ËÎ©¤Á¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¯°ìËÜ³Ñ¤ÏÁ¡ºÙ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÇ÷ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼§´ïÀ½¤Î¥«¥Ö¥È¥à¥·¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤â1¤Ä¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤«¤Ê¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¿¿²Á¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤³¤«¤é¡£
¡¡¤í¤¯¤í¤Î²óÅ¾¤¬»ß¤Þ¤ë¤È¡¢ËÙ¤µ¤ó¤È»×¤·¤¿Í¤Î¼ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤Æ¡¢¥«¥Ö¥È¥à¥·¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ³ÆµÓ¤ÈÆ¹ÂÎ¤òÃúÇ«¤ËÆâÂ¦¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï²ÖÉÓ¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë°ìÎØÁÞ¤·¡£
¡¡ÈùÌ¯¤Ë¶õ¤¤¤¿·ä´Ö¤¬¥«¥Ö¥È¥à¥·¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀ®Ãî¤«¤ééì¤ËµÕÌá¤ê¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÙ¤µ¤ó¤Ï¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¤·¤Æ¡Ö#²æ¤³¤½¤ÏÊÑÂÖ¤À¤È»×¤¦ºîÉÊ¤ò»¯¤½¤¦¤¼¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡ÖÊÑÂÖÅª¤Êµ»½Ñ¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Öº«Ãî¤ÎÊÑÂÖ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ï1.9Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¹ñÆâ³°¤òÌä¤ï¤ºÀä»¿¤ÎÀ¼¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯9·î¤Ë¡¢1Ç¯¤Î»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ´°À®¤·¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥¤¥Á¥ê¥ó¥¶¥·¥½¥Ã¥¯¥ê¥à¥·¡×¤È¤¤¤¦¤½¤¦¡£
¡¡¡È°ìÎØÁÞ¤·¤Ëµ¼ÂÖ¤·¤¿¶õÁÛ¤Îº«Ãî¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿ËÜºî¡£
¡¡Æ¬¤äÆ¹ÂÎ¡¢´ØÀáÉôÊ¬¤Ë¤ÏÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡¢¥¢¥ë¥ß¡¢¿¿ï«¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤³¤Î²ÄÆ°À¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤ËµÓÀè¤Ë¥Í¥ª¥¸¥¦¥à¼§ÀÐ¤ò»Å¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥Ö¥È¥à¥·¤«¤é°ìÎØÁÞ¤·¤ËÊÑ·Á¤µ¤»¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥Ô¥¿¥ê¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¯»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À®·ÁÃÊ³¬¤«¤éÅÚ¤Î¼ý½ÌÎ¨¤ò·×»»¤·¡¢¾ÆÀ®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ·Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡·Á¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¡¢¤·¤«¤·Î¢Â¦¤ÏåÌÌ©¤Ë¤·¤ÆÊ£»¨¡£¤³¤Î¡Ö¥¤¥Á¥ê¥ó¥¶¥·¥½¥Ã¥¯¥ê¥à¥·¡×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃåÁÛ¤µ¤ì¡¢À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀ©ºî¤ÎÇØ·Ê¤òËÙ¤µ¤ó¤Ë¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡¡À©ºî¤Ë¤ÏÀ£Ê¬¤Î¶¸¤¤¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¼ºÇÔÂ³¤¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤ÇºÃÀÞ¤¹¤ë¤â¡Ä¡Ä
¡Ý¡Ý¡¡º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥â¥Á¡¼¥Õ¡¦¥®¥ß¥Ã¥¯´Þ¤á¤ÆÃåÁÛ¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡ÂÎ¤Î¹½Â¤¤Ï¸½Â¸¤¹¤ë¥Þ¥ó¥Þ¥ë¥³¥¬¥Í¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÎØÁÞ¤·¤Ëµ¼ÂÖ¤µ¤»¤ë¤¿¤á´ã¤ÏÆâÂ¦¤Ë¤¢¤êÉ½¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸µ¡¹¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¾ï¤Ëº«Ãî¤ò»ô°é¤·¤Æ¤¤¤Æ²¿¤â»ô°é¤·¤Æ¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤Û¤ÉÆü¡¹º«Ãî¤ò´Ñ»¡¤¹¤ëËèÆü¤Ç¸½ºß¤ÏÀ¸¤ÊªÀìÍÑ¤ÎÉô²°¤òºî¤ë¤Û¤Éº«Ãî¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤¯ÉáÃÊ¤ÎÀ©ºî¤Ï¤½¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤¿Ì¤Íè¤Îº«Ãî¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤Î°·¤¦¼§´ï¡Ê±Êµ×Åª¤Ë»Ä¤ëÁÇºà¡Ë¤Ëµ¼ÂÖ¤¹¤ëº«Ãî¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¿ÍÎà¤¬»Ä¤·¤¿Éå¤é¤Ê¤¤»ºÊª¡Ê¼§´ï¡Ë¤Ëº«Ãî¤¬µ¼ÂÖ¤·¤¿¤é¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ò¹þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¡Ý¡¡¤½¤â¤½¤â¡Ö²ÄÊÑ¼°¤ÎÆ«·ÝºîÉÊ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ïµ»Ë¡¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡Æ«·Ý¤Ç²ÄÊÑ¡Ê¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥à¡Ë¤¹¤ëºîÉÊ¤Ï³Î¤«¤Ë»ä¼«¿È¤â¤Þ¤À¸«¤¿¤³¤È¤ÏÌµ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Æ«·Ý¤Ç²ÄÆ°¤¹¤ëºîÉÊ¤òºî¤ëÊý¤Ï²¿Ì¾¤«µï¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¤è¤¦¤Ë²ÄÆ°¤Ë¶âÂ°¤ò»È¤¦Êý¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ý¡Ý¡¡²ÄÆ°¤¹¤ëÆ«·ÝºîÉÊ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä
¡¡ÂåÉ½Åª¤Ê¤Î¤Ï¥É¡¼¥ë¿Í·Á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥´¥àÀ½¤Î¤Æ¤°¤¹¤Ç²ÄÆ°¤µ¤»¤ëÊýË¡¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Îµ»½Ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤¬Æ±¤¸Æ«·Ý²È¤Î²¬Â¼Íªµª¤µ¤ó¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¡Ý¡¡À©ºî¤Ï¡ÖÅÚ¤Î¼ý½ÌÎ¨¤ä¾Æ¤¤ÎÊÑ·Á¤È¤ÎÀï¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¯¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¶Ä¤ëÄÌ¤êÆ«·Ý¤Ï¼ý½Ì¤ÈÊÑ·Á¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹¹¤Ë²ÄÆ°¤ÈÊÑ·Á¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Ë¤ÏÀ£Ê¬¤Î¶¸¤¤¤âµö¤µ¤ì¤º¡¢¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤³¤Î¥¤¥Á¥ê¥ó¥¶¥·¥½¥Ã¥¯¥ê¥à¥·¤Ï²¿Ç¯¤â¼ºÇÔÂ³¤¤ÇÅÓÃæ¤ÇÀ©ºî¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¡Ý¡¡¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä
¡¡¤½¤Î´Ö¡¢¥«¥Þ¥¥ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÎºîÉÊ¤ÇÀÜÃåºÞ¤ò°ìÀÚ»È¤ï¤Ê¤¤¤ÇºÙ¤¤µÓ¤Î¤Þ¤Þ°ìÂÎ·¿¤Î¾ÆÀ®¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Âç·¿¸¤¥µ¥¤¥º¤Î¥¯¥ï¥¬¥¿¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ÉËÜÍè¤Ê¤é¤ÐÆ«·Ý¤Çºî¤ë¤Ë¤ÏÅ¬¤µ¤Ê¤¤·Á¤òºî¤êÂ³¤±¡¢¤½¤³¤ÇÆÀ¤¿¾ÆÀ®¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¤è¤¦¤ä¤¯¥¤¥Á¥ê¥ó¥¶¥·¥½¥Ã¥¯¥ê¥à¥·¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¡Ý¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Á¤é°ìÎØÁÞ¤·¤È¤·¤Æ¼ÂÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡°ìÎØÁÞ¤··ÁÂÖ¤Ç·ä´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡£
¡¡°ìÎØÁÞ¤·¤Ëµ¼ÂÖ¤·¤¿º«Ãî¤Ê¤Î¤Ç¿å¤òÆþ¤ì¤ëÁ°Äó¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡²ÄÆ°¤Ë¶âÂ°¤òÖÈ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤½¤³¤«¤éÏ³¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¡Ý¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Ãî¤¬¼çÂÎ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö°ìÎØÁÞ¤·¤¬Ãî¤Ë¤Ê¤ë¡×¥®¥ã¥°ºîÉÊ¤Ç¤ÏÌµ¤¯¡Ö°ìÎØÁÞ¤·¤Ëµ¼ÂÖ¤·¤¿Ì¤Íè¤Îº«Ãî¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ëµ¼ÂÖ¤¹¤ëÃî¤¬ËÜÅö¤Ë¸½¤ì¤Æ¤â¼«¤é¿å¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÌµ¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¡¡¤¿¤À³ÑÀè¤«¤é¶»¤ÎÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê·ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ê¤É¤ÏÁÞ¤»¤Þ¤¹¡£
