Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ¥æ¥ê¥¢¤µ¤ó¤Ï1·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÄÍ¸¶½ØºÈ¤µ¤ó¤È¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎëÌÚ¥æ¥ê¥¢¡õÄÍ¸¶½ØºÈ¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¡¼¥È
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡¡¤Ä¡¼¤Á¤ã¤ó¤æ¤ê¤¢¤Á¤ã¤óºÇ¹âcouple¡×¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡¢¤¹¤´¤¯¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤!!¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ëºÇ¹â¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤¬ÃçÎÉ¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤æ¤ê¤¢ÍÍºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ä¡¼¤Á¤ã¤ó¤½¤Î´é¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ä¤Ð¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
