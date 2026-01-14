¡ÖËëÄ¥¥Ù¥¤¥Ñ¡¼¥¯¡×Âè6ÃÆ ¸ø±à¤òÎ×¤à¥é¥¹¥È¥¿¥ï¡¼¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Î¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¤¬¥ª¡¼¥×¥ó
»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï1·î10Æü¡¢Æ±¼Ò¤Û¤«6¼Ò¤È¤È¤â¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ëÊ¬¾ù½»Âð»ö¶È¡ÖËëÄ¥¥Ù¥¤¥Ñ¡¼¥¯ ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Æ¥é¥¹¥¿¥ï¡¼¡×¤ÎÂè1´ü¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
³°´Ñ´°À®Í½ÁÛCG
Æ±Êª·ï¤Ï¡¢¡ÖËëÄ¥¥Ù¥¤¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Î¥¿¥ï¡¼¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡£¡ÖËëÄ¥¥Ù¥¤¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢10Ç¯Ä¶¤ò¤«¤±¤Æ³«È¯¤¹¤ë¼óÅÔ·÷ºÇÂçµé¤Î½»¾¦Ê£¹ç³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢ÁíÌÌÀÑ17Ëü5,809Ö¤Î8³¹¶è¤ËÌó5,000¸Í¤Î½»Âðµ¡Ç½¤òÀ°È÷¤·¡¢Ìó1Ëü¿Í¤¬Êë¤é¤¹³¹¤ò³«È¯¤¹¤ë¡£
Æ±Êª·ï¤Ï¡¢¡ÖËëÄ¥¥Ù¥¤¥Ñ¡¼¥¯ ¥¯¥í¥¹¥¿¥ï¡¼¡õ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡×(2019Ç¯2·î½×¹©)¡¢¡ÖÆ± ¥¹¥«¥¤¥°¥é¥ó¥É¥¿¥ï¡¼¡×(2021Ç¯2·î½×¹©)¡¢¡ÖÆ± ¥ß¥Ã¥É¥¹¥¯¥¨¥¢¥¿¥ï¡¼¡×(2024Ç¯2·î½×¹©)¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥¦¥§¥ë¥¹¥Æ¥¤¥ÈËëÄ¥¥Ù¥¤¥Ñ¡¼¥¯¡×(2024Ç¯9·î³«¶È)¡¢¡ÖËëÄ¥¥Ù¥¤¥Ñ¡¼¥¯ ¥é¥¤¥º¥²¡¼¥È¥¿¥ï¡¼¡×(2026Ç¯2·î½×¹©Í½Äê)¤ËÂ³¤¯Âè6ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£
ÃÏ¾å42³¬·ú¡¢Áí¸Í¿ô650¸Í¤ÎÌÈ¿ÌÂçµ¬ÌÏ¥¿¥ï¡¼¤Ç¡¢2025Ç¯9·î¤Î¥µ¥¤¥È³«Àß°Ê¹ß¡¢¤¹¤Ç¤Ë2,500ÁÈ¤òÄ¶¤¨¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Âè1´ü¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤Ï2026Ç¯4·î²¼½Ü¤òÍ½Äê¡¢½×¹©»þ´ü¤Ï2027Ç¯10·î²¼½Ü½×¹©¤òÍ½Äê¡£
¡ÖIn the Park¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿Æ±Êª·ï¤Ï¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¼ãÍÕ3ÃúÌÜ¸ø±à¤ÎÎÐ¤òÊú¤¹þ¤à¥é¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥×¤È¡¢Í¥²í¤Ê¡Ö²Ö¡×¤ò»×¤ï¤»¤ë³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¡£¶¦ÍÑÉô¤Ë¤Ï¡¢³¹¶èÆâ½é¤È¤Ê¤ë2ÁØ¿á¤È´¤±¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤ä¡¢Å·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¼Ö¤ò¾è¤ê¹ß¤ê¤Ç¤¤ë¥Ô¥í¥Æ¥£¾õ¤Î¥³¡¼¥Á¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£
¥³¡¼¥Á¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹´°À®Í½ÁÛCG
¥°¥é¥ó¥É¥é¥¦¥ó¥¸´°À®Í½ÁÛCG
¥¥Ã¥º¥ë¡¼¥à¤ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥ë¡¼¥à¡¢°Û¤Ê¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥²¥¹¥È¥ë¡¼¥à2¼¼¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¶õ´Ö¤òÈ÷¤¨¡¢¸ø±à¤ÎÃæ¤Ë½»¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê³«ÊüÅª¤Ç²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
³°´Ñ´°À®Í½ÁÛCG
