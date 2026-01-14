¹õÌøÅ°»Ò¡¢µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤òÄÉÅé ¼ã¤Æü¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»ä¤ÎÎÞ¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤¬¡¢13Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Ûµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤È¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2026Ç¯1·î13Æü¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Öµ×ÊÆ¹¨¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯1·î1Æü¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤áËþ81ºÐ¤Ë¤Æ±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ë¶à¤ó¤Ç¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢È¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¹õÌø¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¡ª»ä¤Ë¤Ï¿ÆÍ§¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¡¢¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù°ÊÍèËÜÅö¤Î¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿¡£À¯¼£¤Î¤³¤È¤â¡¢Æü¾ï¤Î¤³¤È¤â¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ê¤·¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¹ç¤Ã¤¿¡£»ä¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡Ö¥È¥Ã¥È´ð¶â¡×¤ÎÍý»ö¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤ÆÄº¤¤¤¿¡£Àè·î¤ÎÍý»ö²ñ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡Ù¤È¼ê»æ¤ò½Ð¤·¤¿¡£ÊÖ»ö¤ÏÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤ËÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î¥Ê¥ÞÊüÁ÷¤Î¸·¤·¤¤¤ä¤ê¼è¤ê ²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ÏÎÞ¤â¤í¤¯Í¥¤·¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¡¢¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¡×¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤¤¤Ä¤«²ñ¤¨¤ë»þ¤¬Íè¤¿¤é¡¢Â³¤¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ø»ä¤ÎÎÞ¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡ÙËÜÅö¤ËÍ§Ã£¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¥¯¡¼¥ë¤Ë¸«¤¨¤ëµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ø¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£Å°»Ò¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¯ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó°Â¤é¤«¤Ë¡×¡ÖËÜÅö¤ËÌ¾¥³¥ó¥Ó¤Ç¤·¤¿¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë