¥¤¥é¥óÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤á¤°¤ê¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÖÀµ³Î¤Êµ¾À·¼Ô¿ô¤òÇÄ°®¤·¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡×²ðÆþ¤ò²þ¤á¤Æ¼¨º¶
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï13Æü¥¤¥é¥ó¤ÇÂ³¤¯È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Ø¤ÎÃÆ°µ¤Çµ¾À·¼Ô¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÀµ³Î¤Êµ¾À·¼Ô¿ô¤òÇÄ°®¤·¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢²þ¤á¤ÆÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ë²ðÆþ¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
¡Ö¥¤¥é¥ó¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê»à¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£Àµ³Î¤Êµ¾À·¼Ô¿ô¤òÇÄ°®¤¹¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ïµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥é¥óÁ´ÅÚ¤ÇÂ³¤¯È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Ë¤è¤ëµ¾À·¼Ô¤Î¿ô¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ï·èÃÇ¤ò²¼¤µ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¸À¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤â½Ò¤Ù¡¢¤¤¤Ä¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï13ÆüCBS¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥é¥óÀ¯¸¢¤¬¹³µÄ¼Ô¤Ø¤Î½è·º¤ò»Ï¤á¤¿¾ì¹ç¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ë¤è¤ë²ðÆþ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥Á¡¼¥à¤Ï13Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¤á¤°¤ë¶¨µÄ¤òÃÇÂ³Åª¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤âÊó¹ð¤ò¼õ¤±º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¹ñºÝ¼èºàÉô¡Ë