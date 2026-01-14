Google¡¢Æ°²èÀ¸À®AI¡ÖVeo 3.1¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡¡°ì´ÓÀ¤ò²þÁ±¡¢½Ä·¿Æ°²èÀ¸À®¤ËÂÐ±þ
Google¤Ï¡¢Æ°²èÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¡ÖVeo 3.1¡×¤Î»²¾È²èÁü¥Ù¡¼¥¹µ¡Ç½¡ÖIngredients to Video¡×¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£Ã»¤¤»Ø¼¨¤Ç¤âÆ°¤¤äÉ½¸½¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±°ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äÇØ·Ê¡¦ÊªÂÎ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÊ£¿ô¥·¡¼¥ó¤òÀ¸À®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¤Î½Ä·¿¡Ê9:16¡Ë½ÐÎÏ¤Ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÂÐ±þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¸À®¤·¤¿Æ°²è¤ò4K²òÁüÅÙ¤Ø¥¢¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥ê¥ó¥°¡Ê¹â²òÁüÅÙ²½¡Ë¤¹¤ëµ¡Ç½¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Veo 3.1¤Ç¤Ï¡¢Ã»¤¤¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»²¾È²èÁü¤ò´ð¤Ë¡¢¤è¤êË¤«¤ÇÉ½¸½ÎÏ¤Î¹â¤¤ÂÐÏÃ¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤òÀ¸À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÆ°¤¤äÉ½¾ð¤â¼«Á³¤µ¤¬Áý¤·¡¢Æ°²è¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸À®AI¤Ë¤è¤ëÆ°²èÀ©ºî¤Ç¤Ï¡¢°ì´ÓÀ¤Î·çÇ¡¤¬²ÝÂê¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥·¡¼¥ó¤´¤È¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î´éÎ©¤Á¤äÉþÁõ¡¢ÇØ·Ê¤ÎºÙÉô¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤È¡¢Ï¢Â³¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Ë¤¯¤¤¡£Veo 3.1¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÆ±°ìÀ¡Êidentity¡Ë¤ò°Ý»ý¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢°Û¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤äÀßÄê¤Ç¤âÆ±°ì¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤Ç¤¤ëÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÇØ·Ê¤ä¾®Êª¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÍ×ÁÇ¤Î°ì´ÓÀ¡¢ÆÃÄê¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ä¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¤ÎºÆÍøÍÑ¡¢¿ÍÊª¡¦ÊªÂÎ¡¦¼Á´¶¡¦ÇØ·Ê¤È¤¤¤Ã¤¿°Û¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤ò°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¹çÀ®É½¸½¤â²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë»ëÄ°¤¬¼çÎ®¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢½Ä·¿¡Ê9:16¡Ë¤¬»ö¼Â¾å¤ÎÉ¸½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇAI¤Ç½Ä·¿Æ°²è¤òÀ©ºî¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢²£Ä¹Æ°²è¤òÀ¸À®¤·¤¿¾å¤Ç¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤¹¤ë¼êË¡¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢²è³Ñ¤ÎÀ©Ìó¤ä²è¼ÁÎô²½¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Veo 3.1¤Ç¤Ï½Ä·¿Æ°²è¤ò¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ËÀ¸À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢YouTube Shorts¡¢TikTok¡¢Instagram Reels¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÅ¬¤·¤¿±ÇÁü¤ò¡¢ÄÉ²Ã¤ÎÊÔ½¸ºî¶È¤Ê¤·¤ÇÀ©ºî¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Veo 3.1¤Ï¡¢À¸À®¤·¤¿Æ°²è¤Î1080p¤ª¤è¤Ó4K²òÁüÅÙ¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥ê¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£1080p¤Ç¤Ï¡¢ÊÔ½¸ºî¶È¤Ë¤âÂÑ¤¨¤¦¤ë¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê±ÇÁüÉÊ¼Á¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£4K¥¢¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¤ÎºÙÉôÉ½¸½¤äÆ©ÌÀ´¶¤ò¹â¤á¡¢Âç²èÌÌ¤Ç¤Î»ëÄ°¤ä¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ©ºî¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¿·µ¡Ç½¤Ï½ç¼¡Äó¶¡¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢ AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ä¡¼¥ë¡ÖGemini¡×¥¢¥×¥ê¤Ë²Ã¤¨¡¢YouTube Shorts¤äÆ°²èÀ©ºî¥¢¥×¥ê¡ÖYouTube Create¡×¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤ë¡£¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦´ë¶È¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢Æ°²èÊÔ½¸¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖFlow¡×¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¥Ä¡¼¥ë¡ÖGoogle Vids¡×¡¢³«È¯¼Ô¸þ¤±¤Î¡ÖGemini API¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖVertex AI¡×¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
