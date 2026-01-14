FOD¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡¢º£Ç¯¤â¥¹¥ï¥í¡¼¥º¼çºÅ¸ø¼°ÀïÁ´»î¹çÀ¸Ãæ·Ñ¡¡FOD¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Á´ÆüÀ¸ÇÛ¿®
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦FOD¤ÈCSÊüÁ÷¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥íÌîµå¡ÖÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¼çºÅ¸ø¼°Àï¡×¤òÁ´»î¹çÀ¸Ãæ·Ñ¡£2·î1Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎÌÏÍÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤âÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ë¡¢FOD¤Ç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎÌÏÍÍ¤ò½éÆü¤«¤éÁ´ÆüÀ¸ÇÛ¿®¡£²Æì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¤Ï¡¢Á´ÂÎÎý½¬¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼«¼çÎý½¬¤ä´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¡¦Áª¼ê¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ÎÉñÂæÎ¢¤Þ¤Ç¤òÆÏ¤±¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Ø¸þ¤±¤ÆÃÃÏ£¤ò½Å¤Í¤ë±íÀï»Î¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¡¢¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£
FOD¤Ç¤Ï¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¢¤µ¤é¤Ë¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¼çºÅ¸ø¼°Àï¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤ÎÀï¤¤¤òÀ¸ÇÛ¿®¡£CSÊüÁ÷¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤Ç¤Ï¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×´ü´Ö¤ÏÅÚ¡¦Æü¤òÃæ¿´¤ËÀ¸Ãæ·Ñ¤·¡¢Ê¿Æü¤ÏÇÛ¿®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONEsmartÆÃÀß¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¡£2·î²¼½Ü°Ê¹ß¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ò´Þ¤á¼çºÅ¸ø¼°Àï¤òÁ´»î¹ç¡¢À¸Ãæ·Ñ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
ºÇ²¼°Ì¤È¤¤¤¦²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡£²¦ºÂÃ¥´Ô¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÃÓ»³Î´´²¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤³¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
ºòµ¨¡¢Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ë¡£¿·¤¿¤Ê»ÍÈÖ¤ÏÃ¯¤¬Ã´¤¦¤Î¤«¡£½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÁá¤¯¤â´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤¿¤Á¤¬·ã¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¤µ¤é¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤òÁý¤·¤¿³ÆÁª¼ê¤Î¿Ê²½¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ò¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¼çÎÏÁª¼ê¤ÎÉü³è¡¢¿·¤¿¤Ê»ÍÈÖ¸õÊä¤ÎÂæÆ¬¡¢³°Ìî¼ê¤«¤éÆâÌî¼ê¤Ø¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¡¢Åê¼ê¿Ø¤ÎºÆ·ú¤Ê¤É¡¢º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤òÀê¤¦Í×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÏÃíÌÜ¤À¡£
¡ûFODÇÛ¿®
£²·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë10»þ30Ê¬¡ÁÇÛ¿®³«»Ï
¡¡¢¨½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×´ü´ÖÃæ¤ÏÁ´ÆüÀ¸ÇÛ¿®
¡¡¢¨FOD¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤Î¤ß»ëÄ°²ÄÇ½
¡¡¢¨ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¡ûCSÊüÁ÷
£²·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë10»þ30Ê¬¡Á15»þ
£²·î£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë10»þ30Ê¬¡Á15»þ
£²·î£¸Æü¡ÊÆü¡Ë10»þ30Ê¬¡Á14»þ30Ê¬ ¢¨ÂçÁêËÐ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÃæ·Ñ¤Î¤¿¤áÃ»½ÌÊüÁ÷
£²·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë10»þ30Ê¬¡Á15»þ
£²·î15Æü¡ÊÆü¡Ë12»þ¡Á17»þ
£²·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë10»þ30Ê¬¡Á15»þ
