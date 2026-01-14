¡ØM-MSV¡ÙMETAL ROBOTº²(Ka signature)¤è¤ê¡Ö¥Õ¥ë¥¢¡¼¥Þ¡¼É´¼°²þ¡×¤¬ÅÐ¾ì¡Ú¿·½ÕÆÃÊÌÃêÁªÈÎÇä 2026¡Û
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡ØM-MSV¡Ù¤è¤ê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛMETAL ROBOTº²(Ka signature)¡ãSIDE MS¡ä¥Õ¥ë¥¢¡¼¥Þ¡¼É´¼°²þ¡õÉ´¼°²þ¡×(24,200±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤ÆCLUB TAMASHII MEMBERS²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¡¢2026Ç¯1·î23Æü(¶â)10»þ¡Á2·î5Æü(ÌÚ)23»þ¤Î´ü´Ö¡¢ÃêÁªÈÎÇä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2026Ç¯2·î¾å½ÜÅöÁªÈ¯É½¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛMETAL ROBOTº²(Ka signature)¡ãSIDE MS¡ä¥Õ¥ë¥¢¡¼¥Þ¡¼É´¼°²þ¡õÉ´¼°²þ¡×(24,200±ß)
¥Ç¥¶¥¤¥ó´ë²è¡ØM-MSV¡Ù¤ÇÂç²Ï¸¶Ë®ÃË»á¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö¥Õ¥ë¥¢¡¼¥Þ¡¼É´¼°²þ¡×¤¬¡¢¥«¥È¥¥Ï¥¸¥á»á¤¬¼è¤êÁÈ¤à¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKa signature¡×¤è¤êÅÐ¾ì¡£
Á´¿È¤Ë¶â¿§¤ÎºÌ¿§¤ò»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¡¼¥à¡¦¥¥ã¥Î¥ó¤ÎÅ¸³«¥®¥ß¥Ã¥¯¤äßÚÎö¥Ü¥ë¥È¤Î²ÄÆ°¡¢¥í¥ó¥°¡¦¥á¥¬¡¦¥Ð¥¹¥¿¡¼¤Î²ÄÆ°¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ë²Ú»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥ë¥¢¡¼¥Þ¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¤ò³°¤¹¤³¤È¤Ç¡¢É´¼°²þ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¸ò´¹ÍÑÆ¬Éô¤âÉÕÂ°¤·¡¢¥Ä¥¤¥ó¥¢¥¤¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
