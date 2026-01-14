¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥»¥ó¥Á¥Í¥ë¡ÙMETAL ROBOTº²(Ka signature)¤Ë¡Ö¥¼¡¼¥¿¥×¥é¥¹¡×¤¬A·¿¡¢C·¿¤Ë´¹Áõ¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤ÇÅÐ¾ì¡Ú¿·½ÕÆÃÊÌÃêÁªÈÎÇä 2026¡Û
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥»¥ó¥Á¥Í¥ë¡Ù¤è¤ê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛMETAL ROBOTº²(Ka signature)¡ãSIDE MS¡ä¥¼¡¼¥¿¥×¥é¥¹ A1¡¿A2(C·¿´¹Áõ¥Ñ¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È)¡×(19,800±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤ÆCLUB TAMASHII MEMBERS²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¡¢2026Ç¯1·î23Æü(¶â)10»þ¡Á2·î5Æü(ÌÚ)23»þ¤Î´ü´Ö¡¢ÃêÁªÈÎÇä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2026Ç¯2·î¾å½ÜÅöÁªÈ¯É½¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛMETAL ROBOTº²(Ka signature)¡ãSIDE MS¡ä¥¼¡¼¥¿¥×¥é¥¹ A1¡¿A2(C·¿´¹Áõ¥Ñ¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È)¡×(19,800±ß)
¥«¥È¥¥Ï¥¸¥á»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKa signature¡×¤è¤ê¡¢¡Ö¥¼¡¼¥¿¥×¥é¥¹¡×¤¬A·¿¡¢C·¿¤Ë´¹Áõ¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Æ¾¦ÉÊ²½¡£
³ÆÉô¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÉÕ¤±ÂØ¤¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢A1·¿¡¢C1·¿¤òºÆ¸½²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¥¤¡¦¥á¥¬¡¦¥¥ã¥Î¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¸ò´¹ÍÑÆ¬Éô¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢A2·¿¡¢C2·¿¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ë¹ë²Ú»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·µ¬¥Þ¡¼¥¥ó¥°¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ö¥¼¡¼¥¿¥×¥é¥¹¡×¤Ë¡ª
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
