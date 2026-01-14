°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡¢¡ÈË«¤á¤Ê¤¤¡Éµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Ë¡Ö1²ó¤À¤±Ë«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡×
TBS¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡Ê52ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE TIME,¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£TBS¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸µÆü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯81¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»×¤¤½Ð¤È¶¦¤Ë¸ùÀÓ¤ò¾Þ»¿¤·¤¿¸å¡¢¡ÖÊ¸¶ç¤â°ì¸À¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö1²ó¤À¤±Ë«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
1·î1Æü¤ËÇÙ¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÈÖÁÈ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤Ê¤É¤Î±ÇÁü¤ò¾Ò²ð¡£TBS¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤êÀèÇÚ¤Î»Å»ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿´¤Ë¤È¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤ë¡£
¤¿¤À¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¢¤È¤Ï¤Í¡¢°ì¸À¡¢Ê¸¶ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¸åÇÚ¤Î»Å»ö¡¢Ë«¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ËË«¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¸åÇÚ¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤¤¤Ã¤Ä¤â¤Í¡¢¸·¤·¤¤¡£¤´ËÜ¿Í¤â¤¹¤´¤¯¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤À¤«¤é¡£°æ¾å¡Êµ®Çî¡Ë¤¯¤ó¤Ê¤ó¤«¡¢¤±¤Á¤ç¤ó¤±¤Á¤ç¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¤¬¡Ö°Â½»¤µ¤ó¤â¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤Í¡¢¼«Ëý¤·¤Æ¤¤¤¤¡©1²ó¤À¤±Ë«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤è¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£±§²ì¿À¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¤ï¤¢¡¢¤¤¤¤¤Ê¤¢¡£¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ¢¤Þ¤·¤¬¤Ã¤¿¡£
1·î1Æü¤ËÇÙ¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÈÖÁÈ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤Ê¤É¤Î±ÇÁü¤ò¾Ò²ð¡£TBS¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤êÀèÇÚ¤Î»Å»ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿´¤Ë¤È¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤ë¡£
±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¤¬¡Ö°Â½»¤µ¤ó¤â¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤Í¡¢¼«Ëý¤·¤Æ¤¤¤¤¡©1²ó¤À¤±Ë«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤è¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£±§²ì¿À¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¤ï¤¢¡¢¤¤¤¤¤Ê¤¢¡£¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ¢¤Þ¤·¤¬¤Ã¤¿¡£