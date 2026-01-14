Åß¤ÎÉþÁõ¤¬¡Ö¤Î¤Ã¤Ú¤êÃÏÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡×¤ÎÆÃÄ§¡£Ã¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡È¤Á¤ç¤¤ÊÑ¤¨¡É¤Ç°õ¾Ý¤Ï¸«°ã¤¨¤ë
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡õ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î³ÑÍ¤±§»Ò¡Ê¤¹¤ß¤æ¤¦¤³¡Ë¤Ç¤¹¡£µ¤²¹10ÅÙ¤ò²¼²ó¤ëÆü¤Ï¡¢½Å¤ÍÃå¤Ê¤·¤Ë¤Ï³°½Ð¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢½Å¤ÍÃå¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤ÄÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÉ´¨ÌÜÅª¤Ç½Å¤ÍÃå¤¹¤ë¤â¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ïµ¤¤¬²ó¤é¤Ê¤¤Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤Î¤Ã¤Ú¤êÃÏÌ£¡Á¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê½Å¤ÍÃå¥³¡¼¥Ç¤È¡¢¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤Ç¤Ç¤¤ë½Å¤ÍÃå¥Æ¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ô¥¿¥Ë¥Ã¥È¡ß¥¹¥«¡¼¥È¤Ï¤³¤ì¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡ª
¡¡¥ª¥Õ¥£¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¤Î¤¤ì¤¤¤á¥³¡¼¥Ç¤ÇÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤È¤·¤¿¥¸¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¤Î¥Ë¥Ã¥È¤ÈÉ¨¾æ¤Î¥Ê¥í¡¼¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£40Âå°Ê¹ß¤ÎÂç¿ÍÀ¤Âå¤ÎÄêÈÖ¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¥³¡¼¥Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ï¹ü³Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãå¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¹ü³Ê¤Î¸ü¤ß¡¢¤Þ¤¿¤Ï²ÚÔú¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¡£
¡¡Æ±¤¸Ãå¤³¤Ê¤·¤Ç¤â¡¢¥Ô¥¿¥Ë¥Ã¥È¤ò¤ä¤ä¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ï¡¼¥Õ¥¸¥Ã¥×¥Ë¥Ã¥È¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î¿þ¤Ï¾¯¤·¥Á¥é¸«¤»¤µ¤»¤Æ¡¢¥ì¥¤¥ä¡¼¥É´¶¤òÉ½¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÆù´¶¤ò½¦¤¤¤¹¤®¤Ê¤¤º£¤Ã¤Ý¤¤¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê°õ¾Ý¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¤æ¤Ã¤¿¤ê¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¥·¥ã¥Ä¤òIN¡ª
¡¡¤è¤¯¤¢¤ëÅß¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥Ë¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÃå¤³¤Ê¤·¡£¿ÈÂÎ¤Î±£¤·¤¿¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁ´¤ÆÊ¤¤¤±£¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¥³¡¼¥Ç¤È¤·¤Æ¤âÄêÈÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ð¥Ù¥¹¥È¥³¡¼¥Ç¡Ä¡Ä¤È¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¿ÈÂÎ¤Î¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¾å²¼¤È¤â¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤Î¤ÇÍ¾·×¤ËÂç¤¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò²óÈò¤¹¤ë½Å¤ÍÃå¥Æ¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Î¤¢¤ë¶Þ¤Ä¤¥·¥ã¥Ä¤ò¥Ë¥Ã¥È¤Î²¼¤Ë»Å¹þ¤à¤³¤È¡£¥·¥ã¥Ä¤ÎÄ¾ÀþÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥³¡¼¥Ç¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ¤¬È¬¤Î»ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²¼¤«¤é2¡Á3¤Ä¤Û¤É¥Ü¥¿¥ó¤ò³«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¹øÉý¤È¤ª¿¬¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¥·¥ã¥Ä¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ï¥¹¥È¡¼¥ë¤è¤ê¤â¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó
¡¡°ìËç¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¤¬´°À®¤¹¤ë³Ú¤Á¤ó¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ï¡¢Åß¥³¡¼¥Ç¤Ë¤â¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤Ï¤È¤¯¤ËÀ¸ÃÏ¤¬¿¤Ó¤ä¤¹¤¯¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¤¬´Ö±ä¤Ó¤·¤Æ¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÌòÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡£Ãå¾æ¤ÏÃ»¤á¤Ç¡¢Âµ¤¬Âç¤¤¯¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤Í¡£¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ï´Ý¶ß¤è¤ê¡¢V¥Í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Î¤Û¤¦¤¬½Å¤ÍÃå¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤è¤¯¤¢¤ë¥·¥ç¡¼¥ë¤ä¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¸ª¤Ë³Ý¤±¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¤ä¤äÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤Ê¾å¤Ë¤¢¤Þ¤ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½Å¤ÍÃå¥³¡¼¥Ç¤ò¤¹¤ë¤Ê¤éº£¤ÏÃÇÁ³¡¢¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö½Å¤Í¤ë¤Û¤ÉÃåËÄ¤ì¤¹¤ë¡×¤Ï¥¦¥½¡ª
¡¡Åß¤Ï½Å¤ÍÃå¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤·¤¿¤À¤±ÃåËÄ¤ì¤òµ¯¤³¤¹¡ª ¤È¡¢¿´ÇÛ¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³Î¤«¤Ë¡¢½Å¤ÍÃå¤¹¤ë¤ÈÃåËÄ¤ì¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Å¤ÍÃå¤¬¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢Ãå¤³¤Ê¤·Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½Å¤ÍÃå¤ò¤·¤Ê¤¤¥³¡¼¥Ç¤è¤ê¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿3¤Ä¤Î½Å¤ÍÃå¥Æ¥¯¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬»î¤»¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤ä¤¹¤¤¥³¡¼¥Ç¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ãÊ¸¡õ¥¤¥é¥¹¥È¡¿³ÑÍ¤±§»Ò¡ä
¡Ú³Ñ Í¤±§»Ò¡Û
¡Ê¤¹¤ß¤æ¤¦¤³¡Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò·Ð¤Æ2012Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£²áµî¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¼ºÇÔ·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¿¥á¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÇÛ¿®Ãæ¡£2023Ç¯9·î¡¢NHK¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡÷sumi.1105
