¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÉðÅÄÅ´Ìð¡Ê76¡Ë¤¬14Æü¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê(64)¤Î¡ÈÆü´Ú¥É¥é¥à¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï13Æü¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÈÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬Æ±Æü¤Î²ñÃÌ¸å¡¢¹â»Ô»á¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ë¥É¥é¥à¤Ç¡È¶¦±é¡É¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÆüËÜÂ¦¤Ë¤è¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×BTS¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖDynamite¡Ê¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡Ë¡×¤Ê¤É¤ò±éÁÕ¡£ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï¡ÖÍ§¾ð¤ÈÂº½Å¡×¤ò¾ÝÄ§¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤ÈÎ¾¼óÇ¾¤Ï¥É¥é¥à¤ÎÁ°¤ËÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ê¡¢¹â»Ô»á¤¬»ØÆ³¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£Íû»á¤Ï¡Ö¥É¥é¥à¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¸³¶¤ÎÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£Î¾¼óÇ¾¤Ï¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉðÅÄ¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÈÆü´Ú¥É¥é¥à¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸«»ö¤Ê¤ó¤â¤ó¤Ç¤¹¤Í¤¨¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¤¢¤¢¤¤¤¦¥»¡¼¥ë¥¹¥ì¥Ç¥£¡¼¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¤Í¤¨¡¢²û¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£