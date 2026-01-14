＜ハッピーセット＞1月16日（金）からポムポムプリン！30周年の記念になるおもちゃ6種類
1月16日（金）からのハッピーセットは「ポムポムプリン」と「クレヨンしんちゃん」です。
ハッピーセット®「ポムポムプリン」は、生活が楽しくなるおもちゃが全6種類！
2026年に30周年を迎えたポムポムプリン。かわいくて癒されるポムポムプリンをモチーフにしたおもちゃがハッピーセットに登場します。時計の読み方や長さ比べ、お片づけ習慣など、生活の中で身につけたい力を遊びながら自然に育めるおもちゃが全6種類。さらにスマホで楽しめるリズムゲームもあり、おうち時間がもっと楽しくなりそうです。
【ポムポムプリン ティーポット型 こものいれ】
ポムポムプリンの帽子がフタになった、ティーポット型の小物入れ。アクセサリーやヘアゴム、消しゴムなどの小物を入れて、お部屋に飾って楽しめます。「片づける習慣」を身につけるきっかけにもなりそうな、見た目も実用性も抜群のおもちゃです。
※食品容器としては使用できません。
【ポムポムプリン ころころカート】
ポムポムプリン型のかわいいカートを、手で転がして遊べるおもちゃです。ごっこ遊びにもぴったり！ 遊びの世界がどんどん広がりそうです。
【ポムポムプリン 耳がパタパタ えんぴつキャップ】
鉛筆に取り付けて上下に動かすと、ポムポムプリンの耳がパタパタ動くアイテムです。お勉強タイムも楽しくなりそう！
※鉛筆は付属しません。サイズによっては入らない場合があります。
第2弾：1月23日（金）〜1月29日（木）
【ポムポムプリン とけい型メモスタンド】
時計モチーフのおもちゃで、針を手で動かしながら時計の読み方を学べます。帽子部分はメモスタンドになっていて、メモが2枚付いてきます。時間の感覚と整理整頓を同時に身につけられるかも？
【ポムポムプリン ベレー帽じょうぎ】
ポムポムプリンの帽子を引き出すと、6cmまで測れる定規です。文房具としても使えるので、学校やおうち学習にも活躍すること間違いなし！ 「測る」を通して数や長さの感覚に親しむことができます。
※測れる長さは目安です。
【ポムポムプリン なかよしフォークスタンド】
ケースを開けると、ポムポムプリンのお友だち「マフィン」と「スコーン」のフォークが登場します。自分専用のカトラリーとして使えるので、食事時間が楽しみになりそう！
第3弾：1月30日（金）〜
第1弾と第2弾で登場した6種類のおもちゃのうち、どれかひとつがもらえます。
※在庫状況によっては、過去に販売したおもちゃ等になることもあります。
リズムゲームも楽しめる！
ハッピーセット「ポムポムプリン」のおもちゃの外箱のQRコードをスマートフォンで読み込むと、リズムゲーム「ポムポムプリンのハッピーダンシング！」が楽しめます。タイミングよくタップできると、ダンスしているポムポムプリンが笑顔になり、ポイントが加算されていくゲームです。ステージはおもちゃによって変わり、ステージに応じてポムポムプリンのコスチュームや音色も変化するので、いろいろチャレンジしてみてくださいね。
ゲームプレイ可能期間：2026年1月16日（金）5:00〜2026年2月22日（日）23:59
※QR コードは、螢妊鵐宗璽ΕА璽屬療佻疹ι犬任后
もう一つのハッピーセット®「クレヨンしんちゃん」は、今回もしんちゃんワールド全開。そちらもぜひチェックしてくださいね。
【ハッピーセット「ポムポムプリン」】
■販売期間：2026年1月16日（金）〜約4週間（予定）
■種類：おもちゃ全6種
※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。
※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。
※画像はイメージです。
※転売または再販売その他、営利目的として購入はご遠慮ください。
※食べきれない量の注文もご遠慮ください。
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662387
