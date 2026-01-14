＜ハッピーセット＞1月16日（金）からは、クレヨンしんちゃん×マクドナルドの知育おもちゃが登場！
1月16日（金）からのハッピーセットは「クレヨンしんちゃん」と「ポムポムプリン」です。
ハッピーセット®「クレヨンしんちゃん」は、しんちゃんワールド全開のおもちゃが全6種類！
今年も子どもたちに大人気のアニメ「クレヨンしんちゃん」が登場します！ 今回のラインアップは、マクドナルドのお店やハッピーセットボックスをモチーフにした全6種類のおもちゃ。変形する、カード遊びができるなど遊び方はさまざま。楽しみながら指先の器用さや記憶力などが自然に育める内容になっています。
【レストランがへんしん！カンタム・ロボ】
マクドナルドのお店が、カンタム・ロボに大変身！ 変形させながら仕組みを考えることで、空間認識力も刺激されそうです。しんちゃんと一緒に、ごっこ遊びも楽しんで。
【ハッピーセットからひょっこりしんちゃん】
ハッピーセットボックスを押すと、しんちゃんの顔がひょっこり登場します。単純ながらも繰り返し楽しめるおもちゃです。
【しんちゃんのアクションスライダー！】
トレイに乗ったしんちゃんをアクション仮面のパネルにセットし、後ろから指で押すと勢いよく前にビューン！ 押す力加減を調節することで、手指のコントロール力が身につきます。
第2弾：1月23日（金）〜1月29日（木）
【おまたせ！しんちゃんマックデリバリー】
クルー姿のしんちゃんが乗ったデリバリーバイク。手で押して転がすと、しんちゃんが上下に動きます。
【マクドナルドでカードパーティーだゾ！】
店舗型のケースが付いた、14枚のカードで楽しむ絵合わせゲーム。カードの位置や絵柄を覚えて、家族や友達と記憶力勝負！ 記憶力だけでなく集中力も育める、みんなで楽しめる知育ゲームです。
【ハッピーセットでゆめみるしんちゃん】
ハッピーセットボックス柄の布団で眠るしんちゃん。ダイヤルを回すと、しんちゃんの見る夢のイラストが変化します。ディスクを裏返せば、さらに別のイラストでも遊べます。
第3弾：1月30日（金）〜
第1弾と第2弾で登場した全6種類のおもちゃのうち、どれかひとつがもらえます。
※在庫状況によっては、過去に販売したおもちゃ等になることもあります。
マクドナルドの世界観とクレヨンしんちゃんの魅力がぎゅっと詰まった今回のハッピーセット。寒い季節のおうち時間にもぴったりです。
もう一つのハッピーセット®「ポムポムプリン」は可愛らしさ全開です。そちらもぜひチェックしてくださいね。
【ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」】
■販売期間：2026年1月16日（金）〜約4週間（予定）
■種類：おもちゃ全6種
※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。
※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。
※画像はイメージです。
※転売または再販売その他、営利目的として購入はご遠慮ください。
※食べきれない量の注文もご遠慮ください。
©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ
