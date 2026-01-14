¥Ù¥ó¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤¬¾¡¤Ã¤¿¿·¥·¥ê¡¼¥º¤ò¶ÛµÞÍ¢Æþ!? UST¥Þ¥ß¥ä¡ØLIN-Q PowerCore BLUE¡Ù¡¢2·î19Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼
UST¥Þ¥ß¥ä¤«¤é¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ç6Æü¤ËÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¡ØLIN-Q PowerCore¡Ù¤òÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¶ÛµÞÍ¢Æþ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï2·î19Æü¤ËÃæ¸µÄ´»Ò¤Î¡ØBLUE¡Ù¤¬Àè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢²Æº¢¤òÌÜÅÓ¤Ë¡ØWHITE¡Ù¤È¡ØRED¡Ù¤Î2¥â¥Ç¥ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢Á°ºî¡ØEX¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê´Ë¤á!?
º£ºî¤ÏºòÇ¯¤ÎÌ¤È¯É½¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×»þ¤«¤éPGA¥Ä¥¢¡¼¤Çºòµ¨3¾¡¤Î¥Ù¥ó¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤¬¡ØWHITE¡Ù¤Î7TX¡Ê1W¡Ë¤È8TX¡Ê3W¡Ë¤È9TX¡Ê7W¡Ë¤ò¥¦¥Ã¥É¤ËºÎÍÑ¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£³Ë¿´¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡ÖPowerCore¡×¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤ÎQ-PlyÁÇºà¤È¥Ê¥Î¥ì¥¸¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Îµ»½Ñ¤Ç¡¢¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÍ¾Ê¬¤Ê¥·¥ã¥Õ¥È¤ÎÊÑ·Á¤òÅ°ÄìÅª¤ËÍÞÀ©¤·¡¢Á´ÂÎ¤¬¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¤·¤Ê¤êÌá¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂÇ´¶¤ÎÎÉ¤µ¤È¸úÎ¨Åª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼ÅÁÃ£¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤«¡£Àè¹Ô¤¹¤ë¡ØLIN-Q EX¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂÇ¤Á¤ä¤¹¤µ¤È°ÂÄêÀ¤òÄÉµá¤·¤¿¿Ê²½ÈÇ¤È¤¤¤¨¤ë¡£ ¤Þ¤¿¡¢Á°ºî¡ØLIN-Q EX¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò´Þ¤á¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥×¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÀÄ¡¦Çò¡¦ÀÖ¤Î3¥â¥Ç¥ë¤È¤âÁ°ºî¤è¤ê¤ä¤µ¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°ºî¤è¤ê¤·¤Ê¤êÎÌ¤ä¿¶¤ê´¶Åª¤Ë¥é¥¯¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤½¤¦¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÃÆÆ»¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë3¼ïÎà¤Ç¡¢¼ç¼´¤Î¡ØBLUE¡Ù¤ÏÃæ¸µÄ´»Ò¤Ç°ÂÄê¤·¤¿µóÆ°¤È¶¯ÃÆÆ»¤òÎ¾Î©¡£²Æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ØWHITE¡Ù¤Ï¸µÄ´»Ò¤Çº¸¤ò¶²¤ì¤ºÃ¡¤±¤ëÄã¥¹¥Ô¥ó¥â¥Ç¥ë¡£°ìÊý¡¢¡ØRED¡Ù¤ÏÃæÄ´»Ò¤Ç3¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹âÃÆÆ»¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ä¤«¤Þ¤ê¤òµá¤á¤ëÁØ¤ËºÇÅ¬¡£¡ØBLUE¡Ù¤ÎÀ½ÉÊ³µÍ×¤Ï²¼µ¡£ ¡ÚLIN-Q PowerCore BLUE 5¡Û¡¡¢¨Á´¤ÆÃæ¸µÄ´»Ò¡¢ÀÇ¹þ55,000±ß¡ý¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹R¡§½ÅÎÌ57g / ¥È¥ë¥¯4.0 / ¥Ð¥Ã¥È·Â15.29mm ¡ý¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹S¡§½ÅÎÌ58g / ¥È¥ë¥¯3.9 / ¥Ð¥Ã¥È·Â15.29mm ¡ÚLIN-Q PowerCore BLUE 6¡Û¡ý¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹S¡§½ÅÎÌ68g / ¥È¥ë¥¯3.5 / ¥Ð¥Ã¥È·Â15.29mm¡ý¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹X¡§½ÅÎÌ72g / ¥È¥ë¥¯3.5 / ¥Ð¥Ã¥È·Â15.39mm ¡ÚLIN-Q PowerCore BLUE 7¡Û¡ý¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹S¡§½ÅÎÌ77g / ¥È¥ë¥¯2.9 / ¥Ð¥Ã¥È·Â15.39mm¡ý¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹X¡§½ÅÎÌ77g / ¥È¥ë¥¯2.8 / ¥Ð¥Ã¥È·Â15.39mm
