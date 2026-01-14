ÀÐÀîÎË¤Ï8ÂÇº¹45°Ì¤Ë¸åÂà¡¢ÂçÀ¾³¡ÅÍ¤¬¡Ö65¡×¤Ç31°ÌÉâ¾å¡¡ÊÆ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤ÏºÇ½ªÆü¤Ø
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹õ¤¤ÃÝ¤Ü¤¦¤¤ò¥Ö¥ó¥Ö¥ó¿¶¤ëÀÐÀîÎË
Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡Ö66¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢21°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿ÀÐÀîÎË¤Ï¡¢5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¡¦1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö71¡×¤Ç²ó¤ê¡¢¥È¡¼¥¿¥ë12¥¢¥ó¥À¡¼¡¦45°Ì¥¿¥¤¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÏÆüË×¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥Ã¥É¤È¤Ê¤ê¡¢¸åÈ¾¤Î17ÈÖ¤Ç½ª¤¨¤¿ÂçÀ¾³¡ÅÍ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¡¢»Ä¤ê1¥Û¡¼¥ë¤ò´Þ¤à19¥Û¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¡¼¡£64°Ì¥¿¥¤¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î¡Ö65¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë14¥¢¥ó¥À¡¼¡¦31°Ì¥¿¥¤¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£¥È¡¼¥¿¥ë20¥¢¥ó¥À¡¼¡¦¼ó°Ì¥¿¥¤¤Ë¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥»¥ó¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¡Ê¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¡Ë¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯5811Ëü±ß¡Ë¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ï18Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2846Ëü±ß¡Ë¤È500¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£
