¡ÖË¿Ã·»Äï¡×½é²ó¡ÖNHK¡¡ONE¡×ÇÛ¿®¤â¹¥Ä´¡Ö¹ÈÇò¡×°Ê³°¤Ç½é¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô100Ëü²óÄ¶¤¨¡ªCP´¶·ã
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¡Ê32¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë½é²ó¡Ê1·î4Æü¡Ë¤ÎÆ±»þ¡¦¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNHK¡¡ONE¡×¤Ë¤ª¤±¤ëºÆÀ¸²ó¿ô¤¬¡¢105¡¦8Ëü²ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£14Æü¡¢Æ±¶É¤«¤é»ëÄ°¾õ¶·¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯10·î¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï°Ê¹ß¡¢ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê749Ëü²ó¡Ë¤ò½ü¤¡¢½é¤Î100Ëü²óÄ¶¤¨¤ÎÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¬ÄÅ¹°¹¬»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÂç²Ï¥É¥é¥ÞÄÌ»»65ºîÌÜ¡£¡ÈÅ·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡ÉË¿Ã½¨Ä¹¤ò¼ç¿Í¸ø¡¢Àï¹ñÍðÀ¤¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ë¿Ã·»Äï¤Îå«¤È´ñÀ×¤Î²¼¹î¾å¤òÉÁ¤¯¡£·»¡¦Ë¿Ã½¨µÈÌò¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Þ¤¿¤Ï¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ë¤ª¤±¤ë±ä¤ÙºÆÀ¸²ó¿ô¡ÊÊüÁ÷ÅöÆü¡Á¸«Æ¨¤·7Æü´Ö¤Î¿ôÃÍ¡Ë¡£µì¡ÖNHK¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¡¼¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥¶¡ÊUB¡Ë¡×¿ô¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖNHK¡¡ONE¡×¤Ï¡ÖºÆÀ¸²ó¿ô¡×¤¬»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡À©ºîÅý³ç¤Î¾¾ÀîÇî·É¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡ÊCP¡Ë¤Ï¡Ö¡È¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢Îò»Ë½é¿´¼Ô¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂç·¿¸ä³Ú»þÂå·à¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¤¢¤ì¤«¤é2Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢Á´¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤ËÌµ»öÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤ËËÜÅö¤Ë´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö²æ¡¹À©ºî¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¡È¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÎÊª¸ì¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï±ó¤¤²áµî¤ÎÎò»Ë·à¤Ç¤¢¤ê¡¢´û¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Êª¸ì¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®°ìÏº¤äÆ£µÈÏº¤éÍðÀ¤¤òÀ¸¤¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï¡¢ÌÀÆü¤ò¤âÃÎ¤ì¤Ì²æ¤¬Ì¿¤òÉ¬»à¤ËÇ³¤ä¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÎÂ¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£²æ¡¹¥É¥é¥Þ¤Îºî¤ê¼ê¤â¡¢Èà¤é·»Äï¤È¤È¤â¤ËÆü¡¹Ì¿¤òÇ³¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ò¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÁö¤êÈ´¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤´»Ù±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£