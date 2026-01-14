¡È¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥ººÇ¿·ºî¤Î·èÆ®¥·¡¼¥ó¡É°ìÉô¤ò¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤¬¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ
¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥ì¥ô¥£´ÆÆÄ¤¬¡¢±Ç²è¡ÖStar Wars: Starfighter¡×¤Ç¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤¬¥é¥¤¥È¥»¡¼¥Ð¡¼·èÆ®¥·¡¼¥ó¤Î°ìÉô¤ò¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥ì¥ô¥£´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥à¤Ï2027Ç¯¸ø³«Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±ºî¤Î¸½¾ì¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤¿¤À¸«³Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ¤¬·Ú¤¯À¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¥«¥á¥é¤Î¸å¤í¤Ë²ó¤ê»£±Æ¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢´°À®¤·¤¿±Ç²è¤ò´Ñ¤ì¤Ð¥È¥à¤¬»£±Æ¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¤·¡¢¤½¤Î½ÐÍè±É¤¨¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¸½¾ì¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°¤âË¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥ô¥£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡×À½ºî»þ¤Ë¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°¤«¤é¼õ¤±¤¿¡Ö´ÑµÒ¤È¤·¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç±é½Ð¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦½õ¸À¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖStar Wars: Starfighter¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤ÎÌëÌÀ¤±¡×¡Ê2019¡Ë¤«¤é5Ç¯¸å¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡Ê¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥´¥º¥ê¥ó¥°¡Ë¤¬¡¢¥Õ¥©¡¼¥¹´¶±þ¤ò»ý¤Ä±ù¡Ê¥Õ¥ê¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¡Ë¤òÆæ¤ÎÅ¨¤«¤é¼é¤ëÇ¤Ì³¤òÉé¤¦Êª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë¤Ï¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥¢¥À¥à¥¹¡¢¥ß¥¢¡¦¥´¥¹¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¢¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥Ð¡¼¥É¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¤¥ó¥°¥¹¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¹¥ß¥¹¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
