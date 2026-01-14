Ëþ´Ó¡¢Ä·Ëþ¡¢ÇÜËþ¡ªÅÏÊÕÂÀ¤¬ÅÜÅó¤Î¥¢¥¬¥ê7²ó¤ÇÂç¾¡ ¥Á¡¼¥à¤â¥Ç¥¤¥ê¡¼¥À¥Ö¥ë¡Ö°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ë¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡ÅÀËÀÈô¤Ó¸ò¤¦ÍðÂÇÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¤ÎÅÏÊÕÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬1·î13Æü¡¢¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¤ÎÂè2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢5Ï¢Â³¤ò´Þ¤á¤¿·×7²ó¤Î¥¢¥¬¥ê¤Ç°µ¾¡¡£Âè1»î¹ç¤Î±àÅÄ¸¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤È¥Ç¥¤¥ê¡¼¥À¥Ö¥ë¤ò¾þ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï6°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¶¯Îõ¤Ê°ì·â¡ªÅÏÊÕ¤¬·è¤á¤¿¥É¥éÂçÀ¹¤ê¤Î¼·ÂÐ»Ò¤ÇÇÜËþ
¡¡¤Þ¤µ¤·¤¯ÌÔ¹¶¤À¤Ã¤¿¡£Åö»î¹ç¤Ïµ¯²È¤«¤éBEAST X¡¦Åì¾ë¤ê¤ª¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢ÅÏÊÕ¡¢U-NEXT Pirates¡¦ÎëÌÚÍ¥¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÂÀ¤ÏÅì1¶É1ËÜ¾ì¡¢º®°ì¿§¤Î¤ß¤Î2000ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡¢¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤Ç¥¢¥¬¤Ã¤¿¡£¿ÆÈÖ¤ÎÅì2¶É¤Ç¤Ï¥É¥é¤Î4Åû¤¬2Ëç¡¢ÀÖ¤Î5Åû¤¬¤¢¤ë¼·ÂÐ»Ò¤Î·Á¤ÇÇòÃ±µ³ÂÔ¤Á¤Î¥ê¡¼¥Á¡£¿ô½ä¸å¤Ë¥¢¥¬¥êÇ×¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤ë¤È¡¢¸«»ö¤ËÎ¢¥É¥é¤¬2Ëç¾è¤ê¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦¼·ÂÐ»Ò¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é2¡¦Î¢¥É¥é2¤Î¿ÆÇÜËþ¡¦2Ëü4000ÅÀ¡Ê¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤òÀ®½¢¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¶¯Îõ¤Ê°ì·â¸å¤ÎÅì2¶É1ËÜ¾ì¤Ç¤Ï¡¢â¤¤Î¤ß¤Î1500ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡Ë¤ò²ÃÅÀ¡£Åì2¶É2ËÜ¾ì¤Ç¤Ï6½äÌÜ¤Ë¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿²¬ÅÄ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦Ê¿ÏÂ¡¦°ìÇÖ¸ý¡¦ÀÖ2¡¦¥É¥é¤Î¿ÆÄ·Ëþ¡¦1Ëü8000ÅÀ¡Ê¡Ü600ÅÀ¡¢¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£Åì2¶É3ËÜ¾ì¤Ç¤ÏÇÛÇ×¤ÇÂÐ»Ò¤À¤Ã¤¿¥À¥ÖÅì¤òÁá¡¹¤Ë¥Ý¥ó¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥À¥ÖÅì¡¦ÀÖ2¤Î¿ÆËþ´Ó¡¦1Ëü2000ÅÀ¡Ê¡Ü900ÅÀ¡Ë¤òºî¤ê¾å¤²¡¢»ý¤ÁÅÀ¤ò8Ëü5600ÅÀ¤Þ¤ÇÁý¤ä¤·¤¿¡£
¡¡Åì2¶É4ËÜ¾ì¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥Á¤Î¸å¡¢ÎëÌÚÍ¥¤ËËþ´Ó¡¦8000ÅÀ¡Ê¡Ü1200ÅÀ¡¢¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤òÊü½Æ¡£Åì3¶É¤Ç¤âÎëÌÚÍ¥¤¬¿ÆÄ·Ëþ¡¦1Ëü8000ÅÀ¡Ê¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤ò¥Ä¥â¤ë¤È¡¢Åì3¶É1ËÜ¾ì¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¥ê¡¼¥Á¡¦ÀÖ¤Î2600ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡¢¶¡Â÷2000ÅÀ¡Ë¤ÇÎëÌÚÍ¥¤Î¿Æ¤òÎ®¤·¤¿¡£Åì4¶É¤Ç¤ÏÅì¾ë¤ËËþ´Ó¡¦8000ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£Æî1¶É¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÅì¾ë¤¬¿ÆËþ´Ó¡¦1Ëü2000ÅÀ¤ò¥¢¥¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÅÀËÀ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¬¡¢Æî3¶É¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥Á¡¦°ìÈ¯¡¦¥Ä¥â¡¦ÀÖ2¤ÎËþ´Ó¡¦8000ÅÀ¤òÃ¥¼è¤·¡¢ºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ê»ý¤ÁÅÀ¤Ï6Ëü8300ÅÀ¡£Âè1»î¹ç¤Î±àÅÄ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ165.3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥×¥é¥¹¤À¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¤¤¤¤°ìÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£12·î4Æü°ÊÍè¡¢Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ï¡ÖºòÇ¯Ëö¤Ë·ë¹½¡¢¶ì¤·¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¸¤ê¤¸¤ê¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇÂç¤¤¤¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð·÷Æâ¤Î6°Ì¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÆ±ÆüÏ¢¾¡¤Ç150¥Ý¥¤¥ó¥È¤Û¤ÉÁý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤â¤½¤ì¤¯¤é¤¤ÊÑÆ°¤·ÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌýÃÇ¤»¤º¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼ÆÍÇË¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¸Ä¿Í7¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿¡¼¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¡£
¡ÚÂè2»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÅÏÊÕÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë6Ëü8300ÅÀ¡¿¡Ü88.3
2Ãå¡¡U-NEXT Pirates¡¦ÎëÌÚÍ¥¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë2Ëü9800ÅÀ¡¿¡Ü9.8
3Ãå¡¡BEAST X¡¦Åì¾ë¤ê¤ª¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë4300ÅÀ¡¿¢¥35.7
4Ãå¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡Ý2400ÅÀ¡¿¢¥62.4
¡Ú1·î13Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü704.7¡Ê76/120¡Ë
2°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®俱³ÚÉô¡¡¡Ü617.8¡Ê76/120¡Ë
3°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü220.4¡Ê78/120¡Ë
4°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥19.0¡Ê76/120¡Ë
5°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¢¥25.8¡Ê76/120¡Ë
6°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¢¥48.3¡Ê76/120¡Ë
7°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥95.1¡Ê78/120¡Ë
8°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥396.2¡Ê76/120¡Ë
9°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥423.6¡Ê76/120¡Ë
10°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥534.9¡Ê80/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
