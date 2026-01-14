¡Ö¹ñÀÒ¤òÇíÃ¥¤·ÄÉÊü¤¹¤ë¡×¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ËÈòÆñÃæ¤Î¥½¥Þ¥ê¥¢¿Í¤Î°ì»þÊÝ¸î½ªÎ»¤Ø¡¡Ìó2500¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤«
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï13Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥Þ¥ê¥¢¿Í¤ÎÂÚºß¤òÇ§¤á¤ë°ì»þÊÝ¸î»ñ³Ê¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
¥½¥Þ¥ê¥¢¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤«¤éµ¢²½¤·¤¿°ÜÌ±¤Ç¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î¹ñÌ±¤ò¤À¤Þ¤·ÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¼Ô¤Ï¡¢¹ñÀÒ¤òÇíÃ¥¤·ÄÉÊü¤¹¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ÜÌ±¶É¤Ï13Æü¡¢¥½¥Þ¥ê¥¢¤«¤é¤ÎÈòÆñÌ±¤ÎÂÚºß¤òÇ§¤á¤ë°ì»þÊÝ¸î»ñ³Ê¤ò3·î17Æü¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½ºß¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ê2471¿Í¤Î¥½¥Þ¥ê¥¢¿Í¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÃæÀ¾Éô¥ß¥Í¥½¥¿½£¤Ç¥½¥Þ¥ê¥¢·Ï°ÜÌ±¤¬´ØÍ¿¤·¤¿º¾µ½»ö·ï¤ÎÈ¯À¸¤ò¼õ¤±¡¢½£¤ËICE¡á°ÜÌ±ÀÇ´ØÁÜºº¶É¤Î¿¦°÷¤òÇÉ¸¯¤·¡¢°ÜÌ±¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Î¡¼¥à¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÄ¹´±¤Ï¡Ö¥½¥Þ¥ê¥¢¤Î¾õ¶·¤Ï²þÁ±¤·¡¢¤â¤Ï¤ä°ì»þÊÝ¸î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤¬Âè°ì¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¹ñºÝ¼èºàÉô¡Ë