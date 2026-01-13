15ºÐ¤ÇÇ¥¿±¡Ä7»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿33ºÐÈþ½÷¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¤¤ì¤¤¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡ª¡×
¡¡15ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤ÇÌ¿¤ò¼ø¤«¤ê¡¢¿ô¡¹¤Îº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ7¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤ëÊì¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¶ÃÃ²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û33ºÐ¡¦7»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Î»Ñ
¡¡ABEMA¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê5¡Ù¤Ï¡¢¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤Î¡ØÍßË¾¡Ù¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤ÇÁ¤¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È½Ö´Ö¡É¤Ë¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¯±óÎ¸¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡ÊÅèº´ÏÂÌé¡¢²°ÉßÍµÀ¯¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ê¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡¢Åì¥Ö¥¯¥í¡Ë¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î²Ã¸î°¡°Í¤¬¡¢2008Ç¯¤Ë15ºÐ¤ÇÇ¥¿±¤·¡¢ÍâÇ¯¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤òË¬¤Í¤¿¡£
¡¡µþÅÔ»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¤¿²Ã¸î¤Ï¡¢¸¼´Ø¤«¤é¸½¤ì¤¿¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤Ê¤ê¡Ö¤¤ì¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¸½ºß33ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢15ºÐ¤Î»þ¤Ë8ºÐÇ¯¾å¤ÎÃËÀ¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¶¡¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¿Æ¤ÈÉÔÃç¤Ç²È½ÐÃæ¡¢¤µ¤é¤Ë½Ð»ºÄ¾Á°¤ËÉ×¤¬Ìµ¿¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤ÏÎ×·î¤Þ¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ²È·×¤ò»Ù¤¨¡¢Ìµ»ö¤Ë½Ð»º¡£¤½¤Î¸å¤â»ÒÊõ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¤Ê¤ó¤È7¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò»ý¤ÄÂç²ÈÂ²¤ÎÊì¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢16ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤«¤éÀ¸¸å5¤«·î¤Î¸Þ½÷¤Þ¤Ç¡¢¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤¨¤¨¤Ã¡ª¡×¡Ö1¡¢2¡¢3¡Ä¡Ä7¿Í¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤Ç¤¢¤ë¡£Èà½÷¤Ï5¿ÍÌÜ¤Î»Ò¶¡¤ò½Ð»º¤·¤¿¸å¤Ë°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Æ´Ç¸î³Ø¹»¤ØÄÌ¤¤¡¢¸½ºß¤Ï´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£7¿Í¤Î°é»ù¤ÈÀìÌç¿¦¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Öµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¿´¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£