ÇðÌÚÍ³µª¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡Ä¡× ËÜµ¤¤Ç·ÝÇ½¿Í¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¿Íµ¤·Ý¿Í¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂçÌö¿ÊÃæ¤Î¼ã¼êÌ¡ºÍ»Õ ¥¨¥Ð¡¼¥¹¤Îº£¸å¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¸åÊÔ¤¬ÊüÁ÷¡£
Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¥¨¥Ð¡¼¥¹¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¡¦Ä®ÅÄÏÂ¼ù¤Î¡È½÷À´Ø·¸¡É¤ä¡È»äÀ¸³è¤Î¥¯¥»¶¯¤µ¡É¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Ü¥±Ã´Åö¤Îº´¡¹ÌÚÎ´»Ë¤¬¡Ö½÷À¤¬Íí¤à¤È¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤ÆË½Áö¤¹¤ë¡×¤ÈÄ®ÅÄ¤Î¡È¤·¤¯¤¸¤êÆÃÄ§¡É¤ò¸ì¤ê¡¢¾×·â¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¼¡¡¹¤ÈË½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£
²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç½÷À¤È¥¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÊÌ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¤âÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤Ç¥¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÃó¼Ö¾ì¤Ï¤·¤´¥¥¹»ö·ï¡É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò°ë´Ý¿å»º¤ËÍ¶¤Ã¤ÆÅ¹Æâ¤Ç¥¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë½Ð¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È°ë´Ý¿å»º¥Ç¥£¡¼¥×¥¥¹½Ð¶Ø»ö·ï¡É¡¢Åö»þÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚ¤¬¥³¥í¥ÊÎÅÍÜÃæ¤Ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ÄÌÏÃ¤Î¾õÂÖ¤Ç½÷À¤ÈºÝ¤É¤¤ÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¥Æ¥ì¥Õ¥©¥ó¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã»ö·ï¡É¤Ê¤É¡¢¶ÃØ³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÏ¢È¯¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö½÷À¤¬Íí¤à¤È¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤Ä®ÅÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¿´¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¶¹¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤ë¡×¤È¤·¤¿°ìÊý¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¡Ö½÷À¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢SNS¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤À¤«¤éÌë¤Î³¹¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÂ¤Ç²Ô¤°¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤¹¤è¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÂÐ±þºö¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö·ÝÇ½¿Í¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¡×Ä®ÅÄ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÁê¼ê¤ò¹ðÇò¡ª
º´¡¹ÌÚ¤«¤é¡ÖÄ®ÅÄ¤ÏËÜµ¤¤Ç·ÝÇ½¿Í¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¡Ê¥³¥ó¥Ó¤Î¡Ë¥Ö¥ì¡¼¥ó¤Ç¤â¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢·ÝÇ½¿Í¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£
Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¤«¤é¡ÖÌµÍý¤¸¤ã¤ó¡×¤È¿å¤òº¹¤µ¤ì¤¿Ä®ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤³¤òÀÚ¤êÂó¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢µÈÂ¼¤µ¤ó¡×¤È¿¿´é¤Ç±þ½·¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡È·ëº§¤·¤¿¤¤Áê¼ê¡É¤È¤·¤Æ¡ÖÇÈÎÜ¤µ¤ó¡×¤ÈÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿Ä®ÅÄ¡£¤·¤«¤·¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ë¸½¾ì¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢À¸ÅÌÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¸µAKB48¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤¬ÎäÀÅ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Ï¥Ð¥ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÆ²¡¹¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡È¤³¤Î¿Í¡¢ÀäÂÐÌÀÆü¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸À¤¦¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È½÷À·ÝÇ½¿ÍÂ¦¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê°Õ¸«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤«¤é¡¢Ï¢Íí¼êÃÊ¤È¤·¤ÆSNS¤ÎDM¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¤¬¡ÖÇðÌÚ¤µ¤ó¤â¤À¤¤¤¿¤¤DM¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÇðÌÚ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÏÁ÷¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢DM¤á¤Ã¤Á¤ãÍè¤Þ¤¹¡×¡ÖJ2¡ÊJ¥ê¡¼¥°2Éô¡Ë¤«¤é¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ËÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÇú¾Ð¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼ãÎÓ¤¬Ä®ÅÄ¤Ë¡Ö½÷¤Î»Ò¤È¤ÎLINE¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ë½Ð¤Æ¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢Á´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¡Ö¤À¤Ã¤Æ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤â¤ó¡×¤ÈÂ¨Åú¡£
ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤Ä®ÅÄ¤Î»ÑÀª¤Ë¼ãÎÓ¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢Âç¾æÉ×¤À¤ï¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£