¤Þ¤°¤í¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¤Ë¸å²ù¡©¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÖNG¤ÊÊÝÂ¸¤È¿©¤ÙÊý¡×2¤Ä¤Î¸¶°ø¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û
¤Þ¤°¤í¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬µ¯¤³¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ï¡¢ÌÈ±ÖÈ¿±þ¤Ë¤è¤ë¡Ö¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®ー¡×¤È¡¢¿©ÉÊÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÊª¼Á¤Ë¤è¤ë¡Ö¿©ÃæÆÇ¡×¤Î2¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢È¯À¸¤Î»ÅÁÈ¤ß¤äÂÐ±þÊýË¡¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤ÈÍ½ËÉË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´Æ½¤´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡§
ÃæÀ¾ ¿¿Íª¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë
2020Ç¯3·î½÷»Ò±ÉÍÜÂç³Ø±ÉÍÜ³ØÉô¼ÂÁ©±ÉÍÜ³Ø²ÊÂ´¶È
2020Ç¯4·î³ô¼°²ñ¼ÒÌî¸ý°å³Ø¸¦µæ½êÆþ¼Ò
Æ±Ç¯¤è¤ê¥Õ¥êー¤Î´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë
¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±·ò¹¯·Ð±Ä»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤È¿ä¿Ê¡Ê¿·µ¬¤ª¤è¤Ó´ûÂ¸¸ÜµÒ¤Ø¤Î±Ä¶È³èÆ°¤ò¼çÆ³¡Ë
¡¦¿©¤È·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÆ³¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â»Ü¡Ê±ä¤Ù2000¿Í°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥»¥ß¥Êー¤äÂ¬Äê²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ÄÊÌ»ØÆ³¤ò¼Â»Ü¡Ë
¡¦SNS¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
∟ Instagram¤Ë¤Æ¿©¤È·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ïー5Ëü¿ÍÄ¶¤òÃ£À®
∟ ´ë¶È¤ÎSNS¾¦ÉÊ»£±ÆÂå¹Ô¤ä¥ì¥·¥Ô³«È¯¤ò400·ï°Ê¾å¼Â»Ü
¡¦¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ä»¨²ß¤Î¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¤Ë¤Æ¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¶ÈÌ³¤òÃ´Åö
¡¦ÊÝ¸±Ä´ºº¶ÈÌ³¤Î¼ÂÌ³¤òÃ´Åö
¿©¸å¤Ëµ¯¤³¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÈÃí°ÕÅÀ
¤Þ¤°¤í¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬µ¯¤³¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ï¡¢ÌÈ±ÖÈ¿±þ¤Ë¤è¤ë¡Ö¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®ー¡×¤È¡¢¿©ÉÊÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÊª¼Á¤Ë¤è¤ë¡Ö¿©ÃæÆÇ¡×¤Î2¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¾É¾õ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢È¯À¸¤Î»ÅÁÈ¤ß¤äÂÐ±þÊýË¡¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Àµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®ー¡ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥¹¥¯
µû²ðÎà¤Ï¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤°¤í¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µû¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Ï¾®»ù¤«¤éÀ®¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÀ®Ê¬¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÈ±Ö·Ï¤¬²á¾ê¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤°¤í¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÂåÉ½Åª¤Ê¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤Ï¥Ñ¥ë¥Ö¥¢¥ë¥Ö¥ß¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Îµû¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤°¤í¤Ç¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÊý¤Ï¡¢¤Û¤«¤Îµû¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÈ¿±þ¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤Þ¤°¤í¤Ê¤É¤ÎÀÖ¿Èµû¤Ï¡¢¥¿¥é¤ä¥¿¥¤¤Ê¤É¤ÎÇò¿Èµû¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥Ñ¥ë¥Ö¥¢¥ë¥Ö¥ß¥ó¤Î´ÞÍÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢È¿±þ¤Î½ÐÊý¤Ïµû¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾É¾õ¤Ï¡¢ÈéÉæ¤Î¤«¤æ¤ß¤ä¤¸¤ó¤Þ¤·¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿·Ú¤¤¤â¤Î¤«¤é¡¢Ê¢ÄË¤ä²¼Î¡¤Ê¤É¤Î¾Ã²½´ï¾É¾õ¡¢½Å¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸ÆµÛº¤Æñ¤ä·ì°µÄã²¼¤òÈ¼¤¦¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·ー¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µû¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤Ó¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤»¤º¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ーÀìÌç°å¤ò¼õ¿Ç¤·¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥Ò¥¹¥¿¥ß¥ó¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ
¤Þ¤°¤í¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥¹¥¿¥ß¥ó¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÌÈ±ÖÈ¿±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á¯ÅÙ¤¬Äã²¼¤·¤¿µû¤ÎÃæ¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¥Ò¥¹¥¿¥ß¥ó¤È¤¤¤¦²½³ØÊª¼Á¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤¸¤ëÃæÆÇ¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¾É¾õ¤¬¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®ーÍÍ¿©ÃæÆÇ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¿¤Î¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®ー¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÉÂÂÖ¤Ç¤¹¡£
¥Ò¥¹¥¿¥ß¥ó¤Ï¡¢µûÆùÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ò¥¹¥Á¥¸¥ó¤È¤¤¤¦¥¢¥ß¥Î»À¤¬¡¢ºÙ¶Ý¤ÎºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾ï²¹¤Ç¤ÎÊÝÂ¸»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Û¤ÉÁý¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¥Ò¥¹¥¿¥ß¥ó¤Ï²ÃÇ®¤·¤Æ¤âÊ¬²ò¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´é¤Î¤Û¤Æ¤ê¤ä¹ÈÄ¬¡¢Æ¬ÄË¡¢¤¸¤ó¤Þ¤·¤ó¡¢ÅÇ¤µ¤¤Ê¤É¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¿ô»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¼«Á³¤Ë·Ú²÷¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃæÆÇ¤ÏÂÎ¼Á¤Ë¤è¤ëÌÈ±ÖÈ¿±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ìÅÙµ¯¤³¤Ã¤Æ¤âÉ¬¤º¤·¤âº£¸å¤Þ¤°¤í¤òÈò¤±Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹ØÆþ¸å¤¹¤°¤ËÎäÂ¢¡¦ÎäÅàÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥Ò¥¹¥¿¥ß¥ó¤Ï¤Û¤ÜÌµÌ£Ìµ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¿§¤ä¤Ë¤ª¤¤¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²¹ÅÙ´ÉÍý¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¤Þ¤°¤í¤ÏÎÉ¼Á¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤äÉ¬¿Ü»éËÃ»À¡ÊDHA¡¦EPA¡Ë¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î¿©»ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤Í¥¤ì¤¿¿©ºà¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥Á¥ë¿å¶ä¤ÎÃßÀÑ¤ä¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ê¤ÉÃí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤ÊÀÝ¼èÎÌ¤ò¼é¤ê¡¢Á¯ÅÙ´ÉÍý¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤°¤í¤Î»ý¤Ä·ò¹¯¸ú²Ì¤òÅ¬ÀÚ¤Ëµý¼õ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä»é¼Á¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¤äÊÝÂ¸ÊýË¡¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢Æü¡¹¤Î¿©À¸³è¤Ë¾å¼ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀìÌç¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ä´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤°¤í¤Ï°ìÀ¸¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Öµû²ðÎà¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿å¶ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½2020Ç¯ÈÇ(È¬Äû)¡×
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à(2020Ç¯ÈÇ)¡×