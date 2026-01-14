¡Ö½÷À¤ÇHDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤À¤±¹â¤¤¡×¤È¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡©¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÌÚÂ¼ ¹áºÚ¡Ê°å»Õ¡Ë
Ì¾¸Å²°Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£½é´üÎ×¾²¸¦½¤½¤Î»¸å¡¢Âç³ØÉÂ±¡¤ä¡¢¤¬¤ó¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤ÇÊü¼ÍÀþ²Ê°ìÈÌ¡¦¼£ÎÅÊ¬Ìî¤Ç¶ÐÌ³¡£¤½¤Î¸å¡¢¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Ç¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºöÅù¼çºº¤È¤·¤Æ¤â¶ÐÌ³¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¸½ºß¤Ï¡¢¼ç¤Ë·ò¿Ç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤ä·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¿Ç»¡¤äÀâÌÀ¡¢À¸³è½¬´·»ØÆ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ°å¤È¤·¤Æ¡¢¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¡£
¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤È¤Ï¡©(°¶ÌLDL/Á±¶ÌHDL)
¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤ÎºÙË¦Ëì¤ä¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÀ¸À®¤ËÉ¬Í×¤Ê»é¼Á¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Á±¶Ì¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¡ÊHDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¡Ë
HDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤Ï¡¢·ì´ÉÆâ¤ÎÍ¾Ê¬¤Ê¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤ò´ÎÂ¡¤Ë±¿¤Ó¡¢ÇÓ½Ð¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»é¼Á¤¬Î¯¤Þ¤êÆ°Ì®¹Å²½¤òµ¯¤³¤·¤¿·ì´É¤«¤é¤â¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤ò°ú¤È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿´·ì´É¼À´µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢¡ÖÁ±¶Ì¡×¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°¶Ì¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¡ÊLDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¡Ë
LDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤Ï¡¢²á¾ê¤Ë¤Ê¤ë¤È·ì´ÉÊÉ¤ËÃßÀÑ¤·¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö°¶Ì¡×¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½÷À¤¬·ò¹¯¿ÇÃÇŽ¥·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¡ÖHDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤¬¹â¤¤¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤ÉÂµ¤¡¦¼À´µ
¤³¤³¤Ç¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¡¢¡Ö½÷À¤ÎHDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤¬¹â¤¤¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÂµ¤¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤ä¾É¾õ¤Ê¤Î¤«¡¢Â¾¤Ë¿ÈÂÎÉô°Ì¤Ë¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤ÉÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë»ö¹à¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÀøºßÀ¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Äã²¼¾É
ÀøºßÀ¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Äã²¼¾É¤È¤Ï¡¢¹Ã¾õÁ£¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Àµ¾ïÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÊ¬Èç¤ò»É·ã¤¹¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¡ÊTSH¡Ë¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ë¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤ä¥è¥¦ÁÇ¤Î²áÉÔÂ¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ú¾É¤Î¾ì¹ç¡¢·Ð²á´Ñ»¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾É¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¹Ã¾õÁ£¥Û¥ë¥â¥óÊä½¼ÎÅË¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Èè¤ì¤ä¤¹¤µ¡¢´¨¤¬¤ê¡¢ÈéÉæ¤Î´¥Áç¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆâÊ¬Èç²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸¶È¯ÀÃÀ½ÁÀÃÀ´É±ê
¸¶È¯ÀÃÀ½ÁÀÃÀ´É±ê¤Ï¡¢ÃÀ´É¤¬ËýÀÅª¤ËÇË²õ¤µ¤ì¤ë¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Ç¤¹¡£½é´ü¤Ë¤ÏÌµ¾É¾õ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È²«áÕ¤ä¤«¤æ¤ß¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¼£ÎÅ¤Ë¤Ï¥¦¥ë¥½¥Ç¥ª¥¥·¥³ー¥ë»À¡ÊUDCA¡Ë¤Ê¤É¤ÎÌôÊªÎÅË¡¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²«áÕ¡ÊÇòÌÜ¤ä¼êÂ¤ÎÈéÉæ¤¬²«¿§¤¯¤Ê¤ë¡Ë¤äËýÀÅª¤Ê¤À¤ë¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¡¢¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤Î¼õ¿Ç¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ËýÀÊÄºÉÀÇÙ¼À´µ
ËýÀÊÄºÉÀÇÙ¼À´µ¡ÊCOPD¡§chronic obstructive pulmonary disease¡Ë¤ÏµÊ±ì¤äÂçµ¤±øÀ÷¤¬¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ç¡¢µ¤Æ»¤¬¶¹¤Þ¤ê¸ÆµÛº¤Æñ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤Î´µ¼Ô¤Ç¤ÏHDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ëÃÍ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Ø±ì¤äµÛÆþÌô¤òÍÑ¤¤¤¿¼£ÎÅ¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËýÀÅª¤Ê³±¤äÂ©ÀÚ¤ì¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¡¢¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
CETP·çÂ»¾É
CETP·çÂ»¾É¤Ï¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥ê¥ë¥¨¥¹¥Æ¥ëÅ¾Á÷ÃÁÇò¡ÊCETP¡Ë¤Î·çÂ»¤Ë¤è¤êHDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤¬°Û¾ï¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë°äÅÁÀ¼À´µ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ê¤ÉÆÃÄê¤ÎÃÏ°è¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¿©»ö»ØÆ³¤ä¥ê¥¹¥¯°ø»Ò¤Î´ÉÍý¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
HDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤¬¶ËÃ¼¤Ë¹â¤¤¾ì¹ç¡¢»é¼Á°Û¾ï¾É¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÆâ²Ê°å¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î²ÈÂ²À¹âHDL·ì¾É
°äÅÁÀ¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤êHDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë²ÈÂ²À¹âHDL·ì¾É¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Ï¡¢Â¾¤Î»é¼Á°Û¾ï¾É¤È°Û¤Ê¤êÉ¬¤º¤·¤â·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾ÜºÙ¤Ê¿ÇÃÇ¤ÈÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤¿´ÉÍý¤¬¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²Æâ¤ÇÆ±ÍÍ¤Î»é¼Á°Û¾ï¾É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢Æâ²Ê¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö½÷À¤ÇHDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤À¤±¹â¤¯¤Ê¤ë¸¶°ø¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤Ç½÷À¤ÇHDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤À¤±¹â¤¯¤Ê¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö½÷À¤ÇHDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤À¤±¹â¤¯¤Ê¤ë¸¶°ø¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
HDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤¬¹â¤¤¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÌÚÂ¼ ¹áºÚ °å»Õ
°ìÈÌÅª¤ËHDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ï·ò¹¯Åª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ËÃ¼¤Ë¹â¤¤¾ì¹ç¤ÏÆÃÄê¤Î¼À´µ¤ä°Û¾ï¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
HDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤¬80°Ê¾å¤À¤ÈÂÎ¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÌÚÂ¼ ¹áºÚ °å»Õ
HDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤¬80°Ê¾å¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¼À´µ¤¬¤Ê¤¤¸Â¤êÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²á¾ê°û¼ò¤ä°äÅÁÅªÍ×°ø¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç°Û¾ïÃÍ¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤ÏÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤áHDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤¬¤È¤Æ¤â¹â¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÆâ²Ê¤ÇÁêÃÌ
½÷À¤ÇHDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤¬¹â¤¤¸¶°ø¤Ë¤Ï¡¢À¸³è½¬´·¤ä¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÂ¾¡¢ÉÂµ¤¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿´ÇÛ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
