¡ÖÊÌ³Ê¤À¤ï¡×¡Ö³ÐÀÃ¤·¤È¤ë¤Ê¡×ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¹¤°¡ª ÆüËÜ¤Î10ÈÖ¤¬Èþµ»ÃÆ¤Ç¥Õ¥¡¥óÌ¥Î»¡Ö¥¥ì¥¥ì¤ÎÎ¶Ç·²ð¡×¡Ö¹µ¤¨¤á¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ£±·î14Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊGS¡ËÂè£³Àá¤Ç¥«¥¿¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¡££²¡Ý£°¤ÇÇòÀ±¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï30Ê¬¤Ë¾®Àô²Â¸¾¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¸ÅÃ«É¢²ð¤Î¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ¤ÇÀèÀ©¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢80Ê¬¤Ë¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë£²ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Ïº´Æ£Î¶Ç·²ð¡£¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿10ÈÖ¤Ï74Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¤½¤Î¤ï¤º¤«£¶Ê¬¸å¤À¡£¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ÇÅ¨GK¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÂÐ±þ¤ËÍè¤¿DF¤ò·Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤«¤ï¤·¡¢±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¡£±Ô¤¤¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¥Õ¥¡¡¼¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¤¿¡ØDAZN¡Ù¤Î¸ø¼°X¤¬¡ÖNo.10¤¬µ±¤¤òÊü¤Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¡ª¡×
¡ÖÎ¶Ç·²ð¡¢·ã¤¦¤Þ¡×
¡Ö¥¥ì¥¥ì¤ÎÎ¶Ç·²ð¡×
¡ÖÃ»»þ´Ö¤Ç¤â·è¤á¤ë¤ó¤è¤³¤ÎÃË¤Ï¡ª¡×
¡ÖÊÌ³Ê¤À¤ï¡×
¡Ö³ÐÀÃ¤·¤È¤ë¤Ê¡×
¡Ö¤À¤á¤À¡£¤â¤¦¥Ð¥ì¤¿¡×
¡Ö¹µ¤¨¤á¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¡×
¡¡£µ¡Ý£°¤Ç´°¾¡¤·¤¿GS½éÀï¤Î¥·¥ê¥¢Àï¤Çº´Æ£¤Ï£²ÆÀÅÀ¡£Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÂ³¤¯UAEÀï¤Ï£³¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¥«¥¿¡¼¥ë¤Ë¤â£²È¯²÷¾¡¤ÇGS¤ÏÌµ½ý¤Î£³Ï¢¾¡¡£·×10ÆÀÅÀ¡õÌµ¼ºÅÀ¤ÈÈ×ÀÐ¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
