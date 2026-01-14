¡ÚÂ®Êó¡ÛÆü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¹¹¿· 2ÆüÏ¢Â³
14ÆüÄ«¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï13Æü¤Î¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ5Ëü3814±ß¤ò¾å²ó¤ê¡¢2ÆüÏ¢Â³¤Ç¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤è¤ë½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¸¡Æ¤¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë°ÂÄêÅª¤ÊÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ç¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´üÂÔ´¶¤«¤éÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»°°æ½»Í§DS¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ÔÀî²í¹À¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ö²áµî¤ÎÆ°¤¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢²ò»¶¤«¤éÁíÁªµó¤Þ¤Ç¤Ï³ô²Á¤Ï¾å¾º¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£º£¸å¤ÏÄì·ø¤¤¿ä°Ü¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£