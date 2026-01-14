¥¹¡¼¥Ä¤Î¾å¤«¤éÃå¤Æ¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¡£ÃåËÄ¤ì¤·¤Ê¤¤¥Ï¥¤¥Æ¥¯ËÉ´¨Ãå¤¬¡¢Åß¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë
±§ÃèÉþÁÇºà¡Ö¥¨¥¢¥í¥²¥ë¡×¤Ë¡¢ÃßÇ®µ»½Ñ¡ÖSPACE HEAT¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ÖWARM JACKET V2¡×¡£¼ÂºÝ¤ËÃå¤Æ¡¢Êâ¤¤¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿·ëÏÀ¤Ï¤³¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇö¤¤¤Î¤ËÃÈ¤«¤¤¡×¤Ï¡¢ÂÎ´¶¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ç¤·¤¿¡£
¥â¥³¥â¥³´¶¤¬¤Ê¤¯¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ
¡ÖWARM JACKET V2¡×¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¡¢Çï»ÒÈ´¤±¤¹¤ë¤Û¤É·Ú¤¯¡¢¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÆÃÍ¤Î¡Ö¥â¥³¥â¥³´¶¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤³¤ì¤ÇËÜÅö¤ËÆüËÜ¤Î¿¿Åß¤ò±Û¤»¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤È¡¢¡Ö¤â¤·¤³¤ì¤¬ÃÈ¤«¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡£
¿¿Åß¤ÎÌë¤ÎÎäµ¤¤â¤µ¤¨¤®¤ë
µ¤²¹3¡îÁ°¸å¤ÎÌë¡¢¸¡¾Ú¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢Çö¼ê¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼1Ëç¤Ë¡ÖWARM JACKET V2¡×¤À¤±¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ»¶Êâ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Êâ¤»Ï¤á¤Æ¿ôÊ¬¡£´é¤ËÅö¤¿¤ëÉ÷¤Ï³Î¤«¤ËÎä¤¿¤¯¡¢¼êÂÞ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ê¤â¤«¤¸¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¥ì¥Ù¥ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¾åÈ¾¿È¤À¤±¤Ï¥Ý¥«¥Ý¥«¤ÈÃÈ¤«¤¤¤Þ¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Û¤ÉÃÈ¤«¤µ¤¬Áý¤¹´¶³Ð¡£¤³¤ì¤¬¡¢SPACE HEATµ»½Ñ¤ÎÆ¯¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢À¸ÃÏ¤ÏÇö¤¤¤Î¤Ë¡¢Îäµ¤¤¬¿¯Æþ¤·¤Æ¤¯¤ëµ¤ÇÛ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¥¹¡¼¥Ä¤Î¾å¤«¤é¤Ç¤â¡ÖÃåËÄ¤ì¡×¤·¤Ë¤¯¤¤
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Î¾å¤«¤é±©¿¥¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Í½ÁÛÄÌ¤êÃåËÄ¤ì´¶¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£³°´Ñ¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¤Ê¤ó¤«¤ÇÃ¦¤¤¤À¤È¤¤Ë¡¢¿óÄ¥¤é¤Ê¤¤¤Î¤âÃÏÌ£¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¡£
¡ÖÆ°¤¤ä¤¹¤µ¡×¤È¡ÖÃÈ¤«¤µ¡×¤òÎ¾Î©
¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¶á½ê¤òÎ®¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤â¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Þ¤º¡¢·Ú¤¤¤«¤é¸ª¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¸ÃÏ¤¬Çö¤¤¤«¤éÏÓ¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤â³Ú¤ÇÀ¸ÃÏ¤¬¤Ä¤Ã¤Ñ¤ë´¶³Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ÷¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ª¤«¤²¤«¡¢Áö¹ÔÃæ¤ÎÎä¤¿¤¤É÷¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤º¡£¡ÖÆ°¤¤ä¤¹¤µ¡×¤È¡ÖÃÈ¤«¤µ¡×¤¬Î¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ËÆ°¤¯¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê¿´¶¯¤¤¤Ï¤º¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¼«Å¾¼ÖÍÑ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤â³èÍÑ¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤È»×¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
±§ÃèÉþÍ³Íè¤ÎÁÇºàµ»½Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿Æñ¤·¤¤ÏÃ¤ÏÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ÂÎ¸³¤Ï¡¢ËÉ´¨Ãå¤Î¿·¤·¤¤·Á¤À¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÄÌ¶Ð¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¡¢Éý¹¤¤Åß¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë1Ãå¡£¡ÖWARM JACKET V2¡×¤Î¾ÜºÙ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ä¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥µ¥¤¥ºÁª¤Ó¤Î¥³¥Ä¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ú¡¼¥¸¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦¡¢½Å¤¿¤¤¥³¡¼¥È¤ÇÆ°¤¤Ë¤¯¤µ²æËý¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Photo: »³ÅÄÍÎÏ©
Source: machi-ya
ËÜµ»öÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤è¤êÀ½ÉÊ¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£