°ìÈÌÅª¤Ê¥¤¥ó¥¯¤ò»È¤¦¥Ú¥ó¤Ï¡¢°ìÅÙ½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¾Ã¤»¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤³¤¹¤Ã¤¿Ëà»¤Ç®¤Ç¾Ã¤»¤ë¥Ú¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¹ÅÙ¤¬60ÅÙ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌµ¿§¤Ë¤Ê¤ëÆÃÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿¿²Æ¤Î¼ÖÆâ¤Ë¥¦¥Ã¥«¥êÊüÃÖ¤È¤«¡¢»þ¤È¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïº¤¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÈÇí¤¬¤·¤Æ¾Ã¤¹¡É¥¤¥ó¥¯¥Ú¥óÅÐ¾ì
¥»¡¼¥é¡¼ËüÇ¯É®¤Î¡ÖQue Será¡Ê¥±¥»¥é¡Ë ¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡×¤Ï¡¢¤³¤¹¤Ã¤ÆÇí¤¬¤»¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ú¥ó¡£¥¤¥ó¥¯¤Ë¤Ï´éÎÁ¤È¥´¥àºà¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´¥¤¤¤¿»ú¤ò¥Ú¥ó¤Î¤ª¿¬¤Ç¤³¤¹¤ë¤È¡ÈÇí¤¬¤·¤Æ¡É¾Ã¤»¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢´ûÂ¸¤ÎËà»¤Ç®¤Ç¿§¤òÌµ¿§¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊªÍýÅª¤ËÇí¤¬¤·¼è¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¹¤Í¡£
´Ö°ã¤¨¤Æ¤â½ñ¤Ä¾¤»¤Þ¤¹¤·¡¢¿å¤ÇÞú¤à¤³¤È¤â¥Ê¥·¡£¤Þ¤·¤Æ¤äÇ®¤Ç¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾Ã¤¹¤ÈÉ®À×¤¬¾Ã¤·¥«¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½¾Íè·¿¤Î¼åÅÀ¤ò¹îÉþ¤·¤¿¡¢¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¤¥ó¥¯¤ò¡Ø¤Ï¤¬¤·¤Æ¾Ã¤¹¡Ù¿·È¯ÁÛ¡£¡É¾Ã¤»¤ë¡É¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¿·µ»½Ñ¡ª
Ê¸¶ñ¥á¡¼¥«¡¼3¼Ò¡Ê¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¤Ú¤ó¤Æ¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥»¡¼¥é¡¼ËüÇ¯É®³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¶¦Æ±³«È¯¤Î¥¤¥ó¥¯¡ÖQue Será¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡È¤Ï¤¬¤·¤Æ¾Ã¤»¤ë¡É¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö½¤Àµ¡×¥Ä¡¼¥ë¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖÉ½¸½¡×¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¸å¤«¤éÇí¤¬¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢Àè¤Ë²¿¤«¤ò½ñ¤¤¤¿¾å¤Ë¥Þ¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤Ç¿§¤òÅÉ¤ê¡¢¡Ö¥±¥»¥é¡×¤Ç½ñ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤À¤±¤ò¾Ã¤¹¤ÈÇòÈ´¤¤Î»ú¤ä³¨¤¬ÉÁ¤±¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¼¡Âè¤Ç³Ú¤·¤¤¥Î¡¼¥È¤ä¼êÄ¢¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë
Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢1956Ç¯¤Î³Ú¶Ê¡ØQue Sera, Sera¡Ù¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥Ò¥Ã¥Á¥³¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡ØÃÎ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿ÃË¡Ù¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Î¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡¢Àè¤Î¤³¤È¤Ê¤ÉÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê²Î»ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¡Ö¾Ã¤¹¡×¤Ë¤«¤±¤¿¥À¥¸¥ã¥ì¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥ì¥Ã¥É¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î3¿§¤¬¤½¤ì¤¾¤ì330±ß¤ÎÍ½Äê¡£È¯Çä¤Ï2·î21Æü¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤ÎÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤·3¿§¤¬1ËÜ¤Ë¹çÂÎ¤·¤¿¤éÇã¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤ì¤ËÂÀ»ú¤¬½ñ¤±¤ë¤È¡¢¥Þ¥¹¥¥ó¥°¤Î»È¤¤Êý¤ËÉý¤¬½Ð¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
