¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ö¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º14¡×¤ÎµÓËÜ¤Ë¶Ã¤¤¤¿
¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè5ÃÆ¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ö¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º14¡×¤ÎµÓËÜ¤Ë¡Ö¾¯¤·¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤Ë¸þ¤±¤¿¥¥ã¥ê¡¼¡¦¥½¥í¥â¥ó¤Ë¤è¤ëµÓËÜ¤¬¤È¤Æ¤â¡ÖÎÉ¤¤¡×»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾ÞÁ°¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¨¤¨¡¢µÓËÜ¤ÏÆÉ¤ó¤À¤ï¡×
¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¾¯¤·¶Ã¤¤¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤ï¤è¡£ÎÉ¤¤½ÐÍè¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð»ä¤¿¤Á¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×
2001Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º11¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè5ÃÆ¤Ë¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¯¥ë¡¼¥Ë¡¼¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥â¥ó¡¢¥É¥ó¡¦¥Á¡¼¥É¥ë¤é¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌÌ¡¹¤È¶¦¤ËºÆ¤Ó½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
ºòÇ¯10·î¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¤ÏE!¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Í½»»ÌÌ¤Ï¾µÇ§¤¬¼è¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤¢¤È¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÄ´À°¤À¤±¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
