ÌÀÆü¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡È¥È¥¡É¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¡È¥Ø¥Ö¥ó¡É¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤ºÉÔ°Â¤¬²ÃÂ®
¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè15½µ¡Ö¥Þ¥Ä¥Î¥±¡¢¥ä¥ê¥«¥¿¡£¡×¡ÊÂè74²ó¡Ë¤¬1·î15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë»³¶¶¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¡Ë
¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ËÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤³¤È¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÈ¾À¸¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢µÞÂ®¤ËÀ¾ÍÎ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾¤â¤Ê¤¿Í¡¹¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¡¢ÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¸ì¤êËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯1ÁÈ¤ÎÉ×ÉØ¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¹âÀÐ¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÇË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ò±é¤¸¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬Èà½÷¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè74²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤¬»³¶¶ÌôÊÞ¤Ë¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¥È¥¤Ï¡¢Ãµ¤·¤ËË¬¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¤Ë¤Ï»³¶¶¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¡Ë¤Î¤ß¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£»³¶¶¤ÎÍÍ»Ò¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¥È¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¬¤é¤ó¤É¤¦¤ÎÅ¹Æâ¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤Îº¯À×¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¥È¥¤ò¡¢»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤È¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤¬Îå¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÊÇ·²ð¤Î¤¢¤ë°ì¸À¤Ë¥È¥¤ÎÉÔ°Â¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
