¡¡£³·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Î¸ø¼°¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï£±£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡Ë¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥¢¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥ÈÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Çºòµ¨¡¢£±£µ£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥¯¥ì¥á¥ó¥È¡££¹ËÜÎÝÂÇ¡¢£µ£°ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£·ÎÒ¡¢£¶ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¼éÈ÷¤Ç¤Ï»°ÎÝ¤Ç£¸£¹»î¹ç¡¢ÆóÎÝ¤Ç£¶£°»î¹ç¡¢Í··â¤Ç£²£¹»î¹ç¡¢°ìÎÝ¤Ç£±£µ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¡¢£²£´Ç¯¤Ë¤Ïº¸Íã¤â¼é¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñÂåÉ½¤ÎÆâÌî¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡á°ìÎÝ¡Ë¡¢¥Á¥å¥é¥ó¥°¡Ê¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡áÆóÎÝ¡Ë¡¢¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡á»°ÎÝ¡Ë¡¢¥¦¥£¥Ã¥È¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡áÍ··â¡Ë¤¬¤¹¤Ç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÂ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¾¾°æÍµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢°ËÆ£Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢ÂçÀª¡Êµð¿Í¡Ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢µÆÃÓÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¢¼ï»ÔÆÆ睴¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¢Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¡¢ÀÐ°æÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë¤Î£¸Åê¼ê¤Î¤ß¡£°ìÊý¤ÇÊÆ¹ñ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£³£°¿Í¤ÎÅÐÏ¿ÏÈ¤Î¤¦¤Á¡¢Àµ¼°È¯É½£²£°¿Í¤ò´Þ¤à£²£´¿Í¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶¯·³ÃÄ·ëÀ®¤âºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡ÊÆ¹ñÂåÉ½ÆâÄêÁª¼ê
¡¡¢¦Åê¼ê¡Ê£±£²¿Í¡Ë¡¡¥¹¥¡¼¥ó¥º¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¡¢¥¹¥¯¥Ð¥ë¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¡¢¥¦¥§¥Ö¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê¥Ä¥¤¥ó¥º¡Ë¡¢¥Û¡¼¥à¥º¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¡¢¥Þ¥¯¥ê¡¼¥ó¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¡¢¥Ù¥Ã¥É¥Ê¡¼¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¡¢¥ß¥é¡¼¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢¡ú¥Ü¥¤¥É¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢¡ú¥¯¥ì¥Ó¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ê¥ì¥¤¥º¡Ë¡¢¡ú¥¦¥£¥Ã¥È¥í¥Ã¥¯¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¡ú¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥ì¥¤¥º¡Ë
¡¡¢¦Êá¼ê¡Ê£²¿Í¡Ë¡¡¥í¡¼¥ê¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥¹¥ß¥¹¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë
¡¡¢¦ÆâÌî¼ê¡Ê£µ¿Í¡Ë¡¡¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥Á¥å¥é¥ó¥°¡Ê¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ë¡¢¥¦¥£¥Ã¥È¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡Ë¡¢¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ë¡¢¥¯¥ì¥á¥ó¥È¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë
¡¡¢¦³°Ìî¼ê¡Ê£µ¿Í¡Ë¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¡¢¥¥ã¥í¥ë¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥¯¥í¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢¥Ð¥¯¥¹¥È¥ó¡Ê¥Ä¥¤¥ó¥º¡Ë¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë
¡¡¢¨¡ú¤ÏÆâÄêÊóÆ»¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ï¸ø¼°£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤ÇÀµ¼°È¯É½