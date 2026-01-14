¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¡×Á´¿È¥¿¥È¥¥¡¼¤Î½÷ÀÄ¦»Õ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»Å»ö¤ÎÎ®µ·¡£¡Öº£¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤â
¥«¥é¥Õ¥ë¤«¤Ä¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤äTikTok¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢Ä¦»Õ¤Î¥¢¥é¥ì¤µ¤ó¡£
¼«¿È¤Ë¤Ï¡¢´é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³Æ½ê¤Ë¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤µ¤È¿Ä¤Î¤¢¤ë»Ñ¤ÎÈ¯¿®¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ä¦»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä»Ü½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Ä¦¤ê»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±
¡¼¡¼¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤ÇÄ¦»Õ¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¢¥é¥ì¤µ¤ó¡§¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢¾Íè¤ÏÀäÂÐ¥¢¡¼¥È¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ææ¤Î¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¸½³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î³¨¤¬¿Í¤ÎÂÎ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¥¢¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢Ä¦»Õ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
¥¢¥é¥ì¤µ¤ó¡§»ä¼«¿È¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤¬¤«¤Ê¤êÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤éÉÔ»×µÄ¤È¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡Ö¤â¤¦¾¯¤·À¸¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤Ä¤é¤¤»þ´ü¤Ë¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤¬´õË¾¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¢¥é¥ì¤µ¤ó¡§¼¡¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¦»Õ¤È¤¤¤¦»Å»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥È¥¥¡¼¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ØDr.¥¹¥é¥ó¥× ¥¢¥é¥ì¤Á¤ã¤ó¡Ù¤¬Í³Íè¤Ë
¡¼¡¼³èÆ°Ì¾¤Ç¤¢¤ë¡È¥¢¥é¥ì¡É¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥é¥ì¤µ¤ó¡§¸«½¬¤¤»þÂå¤Ë¡¢»Õ¾¢¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ì¾Á°¤¬¡È¥¢¥é¥ì¡É¤Ç¤·¤¿¡£Ä¦»Õ¤Ï¸«½¬¤¤¤«¤éÀµ¼°¤ÊÄ¦»Õ¤Ë¤Ê¤ë²áÄø¤Ç¡¢Ä¦»ÕÌ¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥é¥ì¤È¤¤¤¨¤Ð¡ØDr.¥¹¥é¥ó¥× ¥¢¥é¥ì¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢¸«¤ë¿Í¤ò³Ú¤·¤¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¥¢¥é¥ì¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡Ø¥¢¥é¥ì¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ËÄÌ¤º¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥¢¥é¥ì¤µ¤ó¡§¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸µ¡¹¥¢¥é¥ì¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤Ì¾Á°¤Ç¤¹¡£
SNS¤Ç¤Ï»ä¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äºîÉÊ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢È±·¿¤äÉþÁõ¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡´é¤Ë¤Ï¡È¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¡É¤È¡ÈµÕ¥È¥é¥Ð¥µ¥ß¡É
¡¼¡¼¤´¼«¿È¤ËÄ¦¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥È¥¥¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÈÖµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥é¥ì¤µ¤ó¡§µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¥¿¥È¥¥¡¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ËÄ¦¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¿¥È¥¥¡¼¤Ï¡¢ÂÎ¤Î¤¦¤¨¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë³¨¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡£¿´¤È¤âÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼ó¤äÂ¡¢¤ªÊ¢¤äÏÓ¡¢¤¢¤È¤Ï´é¤Ë¤â¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎý½¬¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¤ª´é¤Ë¤â¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤ì¤¿³¨ÊÁ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¢¥é¥ì¤µ¤ó¡§º¸Â¦¤Ë¤Ï¥½¥¦¡ÊSaw¡Ë¤È¤¤¤¦±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ØµÕ¥È¥é¥Ð¥µ¥ß¡Ù¤ò¡¢±¦Â¦¤Ë¤Ï¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤Î²½ÀÐ¤òÄ¦¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¾ï¤Ç¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤ò¼«¿È¤ËÄ¦¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Öº£¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡×¤â»Å»ö
¡¼¡¼¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Î»Ü½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤Ë¡¢Âç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¥¢¥é¥ì¤µ¤ó¡§3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤ÏÂÎ¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤¿¤ê¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ë»Ä¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
