ºäËÜÎ¶°ì¤µ¤ó¤Î»ê¹â¤Î¥È¥ê¥ª¸ø±é¡ØTrio Tour 2012¡Ù¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬3·î¤Ë·à¾ì¸ø³«·èÄê
¡¡¥Ô¥¢¥Î¡¢¥Á¥§¥í¡¢¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤Î3¤Ä¤Î²»¤ÇËÂ¤¬¤ì¤ë¡¢ºäËÜÎ¶°ì¤µ¤óÞÕ¿È¤Î¥È¥ê¥ª¸ø±é¡ØTrio Tour 2012¡Ù¤Î¼ýÏ¿±ÇÁü¤¬¡¢3·î27Æü¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¶ÛÄ¥´¶¤È¿ÆÌ©¤µ¤¬ÀÅ¤«¤Ë¶¦Â¸¡Ä¥é¥¤¥Ö¡ØRyuichi Sakamoto | Trio Tour 2012¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¼Ì¿¿
¡¡1996Ç¯¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½À®¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éºÇÎÉ¤Î²»³ÚÉ½¸½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥Ô¥¢¥Î¥È¥ê¥ªÊÔÀ®¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø1996¡Ù¤òÈ¯É½¡£Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò·È¤¨¤¿À¤³¦¥Ä¥¢¡¼¤Ï³Æ¹ñ¤Ç¾Þ»¿¤òÍá¤Ó¡¢ºÆ±é¤òË¾¤àÀ¼¤¬Àä¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2012Ç¯¡¢Ä¹¤¯ÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥È¥ê¥ª¤¬ÆüËÜ¤Ç16Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡£ºäËÜ¤µ¤ó¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHREE¡Ù¤òÀ©ºî¤·¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ò½ä¤ëÁ´12¸ø±é¤Î¥Ä¥¢¡¼¡ØTrio Tour 2012¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥±¥¹¡¦¥â¥ì¥ì¥ó¥Ð¥¦¥à¡Ê¥Á¥§¥í¡Ë¤È¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥«¥ó¡Ê¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡Ë¤¬»²²Ã¡£¡ØTHREE¡Ù¤ÈÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥È¥ê¥ªÊÔÀ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î·à¾ì¸ø³«ºîÉÊ¡ØRyuichi Sakamoto | Trio Tour 2012¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¶ÛÄ¥´¶¤È¿ÆÌ©¤µ¤¬ÀÅ¤«¤Ë¶¦Â¸¤¹¤ë¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºäACT¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¤Î¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¡£YMO»þÂå¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¥ê¥¢¡ÊCastalia¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÀï¾ì¤Î¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ÊMerry Christmas Mr. Lawrence¡Ë¡×¡Ö¥é¥¹¥È¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡ÊThe Last Emperor¡Ë¡×¡ÖRain¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±Ç²è²»³Ú¡¢¤µ¤é¤ËÆ±¸ø±é¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖShizen no Koe¡×¤â±éÁÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯¸å¤È¤¤¤¦»þ´ü¤Ë¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ç¤¢¤ëÅìËÌ¤Ç¤â¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢ÅìËÌ¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¶Ê¡ÖKizuna World¡×¤ä¡¢Ê¡Åç¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÈ¬½Å¤Îºù¡ÊYae no Sakura¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤òÁÛ¤¦Áª¶Ê¤â¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î³Ú¶Ê¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¡ØTrio Tour 2012¡Ù¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯3·î¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜ¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢±Ç²è´Û¤È¤¤¤¦¾ì¤òÄÌ¤·¤Æá´¤ë¡£·à¾ì¶õ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²»¶Á¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢±Ç²è´Û¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤Ç¿·¤¿¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØRyuichi Sakamoto | Trio Tour 2012¡Ù¤Ï¡¢3·î27Æü¤è¤ê109¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¤ò¤Ï¤¸¤á½ç¼¡¸ø³«¡£¸ø³«·à¾ì¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¿ï»þ¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡ØRyuichi Sakamoto | Trio Tour 2012¡ÙºîÉÊ¾ðÊó
¸ø³«¡§2026Ç¯3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
¼ýÏ¿¡§2012Ç¯12·î19Æü Åìµþ¡¦ÀÖºäACT¥·¥¢¥¿¡¼
109¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¤è¤ê½ç¼¡¸ø³«
½Ð±é¡§
Piano¡§ºäËÜÎ¶°ì¡ÊRyuichi Sakamoto¡Ë
Cello¡§¥¸¥ã¥±¥¹¡¦¥â¥ì¥ì¥ó¥Ð¥¦¥à¡ÊJaques Morelenbaum¡Ë
Violin¡§¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥«¥ó¡ÊJudy Kang¡Ë
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
M01. Kizuna World
M02. 1900
M03. Happy End
M04. Bibo no Aozora - Instrumental
M05. A Flower is not a Flower
M06. Tango
M07. Castalia (Piano)
M08. Shizen no Koe
M09. Still Life in A
M10. Nostalgia (Piano + Violin)
M11. Merry Christmas Mr. Lawrence
M12. The Last Emperor
M13. 1919
M14. Yae no Sakura
M15. Theme for Yae
M16. Rain
M17. Parolibre
