¡¡µÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ëÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤ÈËÌÎ¦¤Ç15Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂç¹Ó¤ì¤äÂç¤·¤±¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï14Æü¡¢Ë½É÷Àã¤ä¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤¤Ë¤¢¤ëÄãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌÅì¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ËÌÎ¦¤Ç¤Ï14Æü¤Ë¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï15Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ë½É÷¤äË½É÷Àã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡14Æü¤ÎÍ½ÁÛºÇÂçÉ÷Â®¡ÊºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¡Ë¤ÏËÌ³¤Æ»23¥á¡¼¥È¥ë¡Ê35¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢ÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦20¥á¡¼¥È¥ë¡Ê30¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡£15Æü¤ÏËÌ³¤Æ»18¥á¡¼¥È¥ë¡Ê30¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡£
¡¡14Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÇÈ¤Î¹â¤µ¤ÏËÌ³¤Æ»5¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦6¥á¡¼¥È¥ë¡£ËÌÎ¦¤Ï¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦¡£