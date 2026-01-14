KEY TO LIT¡¢¡ØMAQUIA¡Ù½éÉ½»æ¡¡¡È¿¿¤ÎÈþÍÆÈÖÄ¹¡É¤Ë¸õÊä¼ÔÂ³¡¹¡Ö¤¿¤Ö¤ó¤Í¡¢²¶¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦KEY TO LIT¤¬¡¢22ÆüÈ¯Çä¤ÎÈþÍÆ»ï¡ØMAQUIA¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë3·î¹æ¤ÎÆÃÊÌÈÇÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÈþÍÆ»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¤Ï¡Ä½Õ¤Ã¤Ý¥á¥¤¥¯¤¬ÁÇÅ¨¤ÊÇòÀÐÀ»
¡¡ºòÇ¯2·î¤Î·ëÀ®¤«¤éÇËÃÝ¤Î²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ëÆ±¥°¥ë¡¼¥×¡£¸ÄÀ¤¤é¤á¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÈÈþ¤·¤µ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë²ÄÇ½À¤Î²ô¡£½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¡¢¤«¤ÄÁáÄ«¤«¤é¤Î»£±Æ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¥«¥á¥éÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È½Ö»þ¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¥ª¥ó¤Ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼¡¡¹¤ÈÈþ¤·¤¤¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï5¿Í¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ìÔÂô¤Ê¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤âÃæÌÌ¤Ç·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¿¿¤ÎÈþÍÆÈÖÄ¹¤ÏÃ¯¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¡Ö¡ÊÃæÂ¼¡ËÎæ°¡¤Ï¿Í¤òÆ³¤¤¤¿¤êÆ°¤«¤¹¤Î¤¬Å·ºÍÅª¤Ë¾å¼ê¤¤¡£¥¸¥à¤â½é²ó¤ÏÍ½Ìó¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£°ìÊâÌÜ¤òÆ§¤ß½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬Å·ºÍÅª¤Ë¾å¼ê¤¤¤Î¡×¤È´äºêÂç¾º¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤»¤Ð¡¢¡ÖÂÎÃÃ¤¨¤ë·Ï¤À¤È¥¬¥ê¤µ¤ó¡Ê¡áÃö¼íÁóÌï¡Ë¤À¤è¤Í¡×¤ÈÃæÂ¼¡£
¡¡¤½¤¦¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¡Ö¡ÊÈþÍÆÈÖÄ¹¤Ï¡Ë¤¿¤Ö¤ó¤Í¡¢²¶¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦º´¡¹ÌÚÂç¸÷¤Ë¡Ö°Õ³°¤ÈÈþÍÆ¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡¢Âç¸÷¡×¡ÊÃö¼í¡Ë¡¢¡Ö¥Í¥¤¥ë¤È¤«¤â¡×¡Ê°æ¾å¿ðµ©¡Ë¤È2¿Í¤¬Â³¤¯¡£¡ÈÁÛÄê³°¡É¤ÎÊý¸þ¤Ø¤É¤ó¤É¤óÅ¾¤¬¤ê¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Í³¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê²ñÏÃ¤Ë¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤¬¤Ñ¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤Ã¤È¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¤ä¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢ÆâÂ¦¤«¤é·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡ÊÃæÂ¼¡Ë¡Ö¿´¤Î·ò¹¯¤¬°ìÈÖ¡ª¿´¤¬·ò¹¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¡ÊÃö¼í¡Ë¤Ê¤É¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¿·¤·¤¤Èâ¤ò³«¤³¤¦¤È¤¹¤ëKEY TO LIT¡£¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¶õµ¤´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3·î¹æ¤ÎÂçÆÃ½¸¤Ï¡Ø»ä¤Î·ò¤ä¤«Èþ¤ò°é¤à ¤´¼«°¦ÈþÍÆ¤³¤½¡¢ºÇ¶¯¡ª¡Ù¡£¼«Ê¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î¤´¼«°¦¥±¥¢¤Ç¡¢·ò¤ä¤«¤ÊÈ©¤È¿´¤ò¼è¤êÌá¤·¡£Áá¤¯¤âÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤Î¡Ø2026 ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡õUV¥È¥ì¥ó¥É¡Ù¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¼«Á³ÂÎ¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥â¥Ç¥ë¡È¥¿¥¥Þ¥¡É¤µ¤ó¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë¡ØÂìÂôâÃµ¬»Ò ¾þ¤é¤Ê¤¤¥¨¥¤¥¸¥ì¥¹¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¤Î¶Ë°Õ¡Ù¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
